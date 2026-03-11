中職／陳晨威老婆Julia離隊 中信兄弟啦啦隊32人陣容公布

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布2026年全新陣容，新加入2位前女團成員珮含、容容，也有陳晨威的老婆Julia等人宣告離隊，今年還有「飛行嘉賓」計畫，要給球迷驚喜。

PS女孩今年的32位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇，和香港籍成員小迪，三位韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及一位日籍成員菊池桃子，以及珮含、容容2位新成員。

去年成員盈瑩、Julia（啾啾）、小安、白白因生涯規劃宣告離隊，日前宣布與陳晨威結婚並懷孕的Julia透過影片，感謝參與PS女孩帶來的這段美好棒球時光，白白則轉為全職擔任舞台總監，持續以編舞實力，為PS女孩打造舞台魅力。

另外今年將啟動「飛行嘉賓」計畫，搭配不同主題日不定期加入PS陣容，今天公布原成員李丹妃、去年曾來台的日本職棒啦啦隊Saya都在名單中，另外還有一位神秘嘉賓。

今年加入2位新成員，珮含原本擔心體能問題，但經歷去年冬季聯盟歷練後已經準備好跟大家見面，容容則認為跟過去女團相比，啦啦隊更強調傳遞能量給台下的人，自己會努力做好。

中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters成員峮峮（圖）分享國際賽應援經驗，及回應簽名球遭偷竊的看法。中央社