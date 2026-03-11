快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳晨威老婆Julia離隊 中信兄弟啦啦隊32人陣容公布

中央社／ 記者蘇志畬台北11日電
中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters 全部成員亮相期待為新球季帶來應援。中央社
中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters 全部成員亮相期待為新球季帶來應援。中央社

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布2026年全新陣容，新加入2位前女團成員珮含、容容，也有陳晨威的老婆Julia等人宣告離隊，今年還有「飛行嘉賓」計畫，要給球迷驚喜。

PS女孩今年的32位隊員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇，和香港籍成員小迪，三位韓籍成員邊荷律、金渡兒、JJUBI及一位日籍成員菊池桃子，以及珮含、容容2位新成員。

去年成員盈瑩、Julia（啾啾）、小安、白白因生涯規劃宣告離隊，日前宣布與陳晨威結婚並懷孕的Julia透過影片，感謝參與PS女孩帶來的這段美好棒球時光，白白則轉為全職擔任舞台總監，持續以編舞實力，為PS女孩打造舞台魅力。

另外今年將啟動「飛行嘉賓」計畫，搭配不同主題日不定期加入PS陣容，今天公布原成員李丹妃、去年曾來台的日本職棒啦啦隊Saya都在名單中，另外還有一位神秘嘉賓。

今年加入2位新成員，珮含原本擔心體能問題，但經歷去年冬季聯盟歷練後已經準備好跟大家見面，容容則認為跟過去女團相比，啦啦隊更強調傳遞能量給台下的人，自己會努力做好。

中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters成員峮峮（圖）分享國際賽應援經驗，及回應簽名球遭偷竊的看法。中央社
中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters成員峮峮（圖）分享國際賽應援經驗，及回應簽名球遭偷竊的看法。中央社

中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters韓籍成員邊荷律（圖）分享自身狀況近期不是很好，也很感謝球迷的關心與支持。中央社
中信兄弟啦啦隊「2026全新陣容發布會」11日上午在台北舉行，Passion Sisters韓籍成員邊荷律（圖）分享自身狀況近期不是很好，也很感謝球迷的關心與支持。中央社

陳晨威 生涯規劃 中信兄弟

延伸閱讀

經典賽／大聯盟記者回顧「台捷」大戰：台灣球迷熱情點亮東京巨蛋

Super Junior利特、神童助陣 宇宙啦啦隊卡司升級

銀赫來台主持「宇宙啦啦隊」 驚吐才錄第一集「就被震撼教育」

心疼陳傑憲受傷！啦啦隊女神「沒飛日本觀賽原因曝光」

相關新聞

中職／陳晨威老婆Julia離隊 中信兄弟啦啦隊32人陣容公布

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布2026年全新陣容，新加入2位前女團成員珮含、容容，也有陳晨威的老婆Ju...

不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

中華隊結束世界棒球經典賽賽程，中華隊總教練曾豪駒、投手陳冠宇都宣布從國家隊畢業。中華職棒會長蔡其昌今天表示，不只他們兩個要畢業了，他也要畢業了，任期就到明年3月左右，下一次的國際賽、2027年的16強棒球賽，到時候也要請新任的會長認真尋找中華隊總教練人選。

中職／憶311震災受台援助 PS成員菊池桃子想用熱情報恩

311東日本大地震15週年，出身宮城縣仙台市的中信兄弟啦啦隊日籍成員菊池桃子回憶，當時接收到來自台灣及世界各地幫助，現在...

中職／東京巨蛋宣揚台式應援 峮峮意外與大谷翔平「並肩」

結束為經典賽台灣隊應援的任務，妮可、峮峮今天參加「中信兄弟啦啦隊全新陣容發布會」，兩人都很開心將台式應援帶向國外。峮峮對...

中職／50元銅板價進球場 高雄學生族看球優惠方案開放預約

2026年中華職棒賽季將開打，高雄市學生族看球優惠方案今開放預約，上半季共開放25場次賽事，國小、國中、高中職及大專院校學生，憑一卡通數位學生證線上預約或現場購票，只要50元，就能進場觀賞台鋼雄鷹在澄清湖棒球場的主場賽事。

中職／「Run & Roar 奔龍而上」 味全龍0403開幕系列戰年度主視覺曝光

味全龍2026賽季將於4月3日至5日舉辦開幕系列戰，口號為「Run & Roar．奔龍而上」，並公布年度主視覺，以城市為背景展現球隊全力以赴的精神。進場球迷可獲得應援贈品，還有趣味活動及韓國DJ派對帶來滿滿驚喜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。