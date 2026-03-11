中職／東京巨蛋宣揚台式應援 峮峮意外與大谷翔平「並肩」

結束為經典賽台灣隊應援的任務，妮可、峮峮今天參加「中信兄弟啦啦隊全新陣容發布會」，兩人都很開心將台式應援帶向國外。峮峮對於意外與大谷翔平「並肩」，也希望有提振大家當下低落心情。

中信兄弟Passion Sisters成員妮可、峮峮在世界棒球經典賽（WBC）期間，飛到東京巨蛋為台灣隊應援，隨著台灣隊從0勝2敗打到2勝2敗，跟著球迷一起熱血應援，也有感動落淚時刻。

「贏球的時候，應援團都在哭，差別只是大哭小哭。」峮峮說：「在國外大家凝聚在一起的感覺，展現很難得的向心力。」

妮可則是在看到「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）開轟的一刻，忍不住熱淚盈眶。這次台灣啦啦隊受到日本媒體關注，妮可也說：「能夠讓更多人知道台灣的啦啦隊文化，而且球迷超級配合，大家都非常有默契。」

跟上次世界12強棒球賽相比，峮峮認為，能夠在東京巨蛋一壘、三壘側甚至進到場中應援，是過去沒有的新鮮體驗，「這是很大的里程碑。」

有趣的是，在台日大戰隔天，日本當地報紙大篇幅報導大谷翔平敲出滿貫砲，但翻面就是峮峮代言龍角散的平面廣告，峮峮笑說：「非常感謝龍角散，那天大家心情比較低落，希望有帶給大家一些開心。」