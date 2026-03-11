經典賽掀熱潮 張善政：桃園2028年前再添6座棒壘球場

世界棒球經典賽再掀全民熱潮，桃園市長張善政今在市政會議上表示，桃園身為棒球之都，擁有全台最完整的三級棒球培訓體系，市府預計在2028年底前，陸續在大溪、平鎮、蘆竹、龜山及觀音等地完工6座新的棒壘球場，同時持續興建國民運動中心與各類運動場館，讓運動成為市民的日常生活。

張善政表示，經典賽雖然中華隊最後未能晉級，難免令人遺憾，但球員、教練及後勤人員的全力投入，帶給大家許多感動，每一位能站上國際舞台的選手，都是從基層球場一步步練出來的，桃園對於培養下一代優秀選手責無旁貸。

張善政提到，市府去年已啟動「大漢溪多功能草皮公園」及「觀音區增設棒壘球場」計畫，預計今年4月完成工程發包；今年也將在「蘆竹內厝河濱公園」及「蘆竹建國二十村」規畫新增2座球場，並計畫在「龜山棒球場」內增設1座練習場，預計2027年底前完工；明年則將在「平鎮山峰自治重劃區」規畫設置1座新的棒壘球場，持續完善基礎設施，讓基層球隊擁有更好的訓練場地。

張善政表示，體育政策不只在培養選手，更重要的是讓運動融入市民日常，目前體育局已有14座場館服務市民，另有6座正在興建中，包括龜山樂活館及5座微型運動中心；規畫中的還有5座場館，包括中壢、桃園、大園體育園區，中壢長青運動中心與龍潭國民運動中心。已完工的龍岡全民運動館在完成驗收後，也將正式加入營運行列。

張善政表示，近3年桃園運動場館入館人次持續成長，從2023年的409萬人次、2024年增至488萬人次，去年更突破500萬，達到512萬人次，顯示全民運動推廣正逐漸產生成效；球賽總有結束的時候，但下一個世代的球員正在成長，市府會持續投入資源完善運動環境，從基層培養選手，也讓更多市民把運動融入生活。