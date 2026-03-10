中職／50元銅板價進球場 高雄學生族看球優惠方案開放預約

2026年中華職棒賽季將開打，高雄市學生族看球優惠方案今開放預約，上半季共開放25場次賽事，國小、國中、高中職及大專院校學生，憑一卡通數位學生證線上預約或現場購票，只要50元，就能進場觀賞台鋼雄鷹在澄清湖棒球場的主場賽事。

高雄去年率全國之先推出學生50元進場看球賽優惠方案，獲得學生與球迷熱烈回響，今年邁入第二年，持續提供學生專屬優惠。市長陳其邁說，高雄是台鋼雄鷹主場城市，球迷向來以熱情聞名，希望透過這項措施降低學生進場門檻，讓更多年輕族群感受職棒賽事的熱血氛圍。

高市運發局長侯尊堯表示，2026年中職賽季全年共提供45場次、近萬個優惠名額，其中上半季25場今天起開放預約，下半季20場次預計於6月2日上午10時開放。

持有高雄市一卡通數位學生證記名卡者，可於活動網頁線上預約，每張數位學生證每場次僅可預約1次，單一球類賽事最多可預約5場次。

預約時，系統將要求輸入學生證號與身分證後四碼進行身分驗證，預約成功者將收到電子郵件通知，賽事當日憑數位學生證至現場驗證購票即可入場。線上預約與取消皆須於比賽場次前三日完成。

此外，高雄市17所大專院校學生及持有非記名數位學生證的高中職以下學生，也可攜帶學生證至現場驗證購買當日場次，每場優惠數量有限，售完為止。