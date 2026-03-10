棒球／中捷推張育成聯名icash卡 3月下旬限量開賣

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中捷公司推出張育成聯名票卡，預計3月下旬限量開賣。圖／中捷公司提供
2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣隊野手張育成日前對上韓國隊的預賽最後一戰，轟出陽春全壘打，為中華隊帶起氣勢，最終贏得勝利。張育成是中捷年度安全大使，台中捷運公司預計3月下旬限量開賣「張育成icash 2.0聯名卡」，讓球迷隨身收藏。

世界棒球經典賽（WBC）8日中午在日本東京巨蛋上演台韓大戰，台灣隊靠著張育成、鄭宗哲及台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）的3發全壘打，以及延長賽優異的攻守表現，以5比4在經典賽首度擊敗韓國。

中捷公司指出，今年成功邀請張育成擔任台中捷運年度安全大使，並推出聯名電子票證。票卡設計以中捷與中華隊代表性的「鋼鐵藍」為主色調，呈現兼具專業與現代感的運動風格。

中捷公司表示，卡面背景以半透明質感呈現張育成專注凝視球具的側面特寫，象徵對專業的極致追求；右側則呈現張育成揮棒擊球的經典瞬間，搭配醒目的藍色漸層「HOME RUN」字樣，營造賽場上熱血沸騰的氛圍。票卡並印製張育成金色手寫簽名，及「2026台中捷運年度安全大使」字樣，具收藏紀念價值，預計3月下旬開賣。

中捷公司總經理朱來順說，張育成在國際賽事中展現的拚勁與穩定表現，與台中捷運追求「安全、可靠」的企業核心價值相互呼應，希望透過「國防部長」堅毅形象，傳遞中捷守護旅客安全的決心。

