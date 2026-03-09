中職／為WBC台灣棒球加油 味全龍徵選熱血球迷開球

快訊

中央社／ 記者蘇志畬台北9日電
中華職棒味全龍隊致敬在世界棒球經典賽（WBC）期間力挺台灣棒球的無名英雄，公開徵選4月7日在天母棒球場的開球嘉賓。圖味全龍隊提供 中央通訊社
致敬經典賽期間力挺台灣棒球的無名英雄，中華職棒大聯盟味全龍隊今天宣布「開球貴賓徵選」活動，邀請球迷分享應援故事，就有機會成為4月7日天母主場開球嘉賓。

台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）預賽表現優異，台灣球迷更將東京巨蛋變成台北巨蛋，味全龍球團發布新聞稿指出，球迷提供在3月5日至8日期間支持台灣棒球的應援自拍照，並於味全龍官方社群貼文下方分享「應援故事或感動心情」，就有機會擔任4月7日開球嘉賓。

味全龍球團表示，看台上的吶喊是球員最強大的後盾，為讓這份感動轉化為實體力量，特別發起「尋找無名英雄」開球嘉賓計畫，希望透過此活動，讓每一位曾為台灣棒球全力吶喊應援的「無名英雄」都能被全場看見，也將熱情傳遞給場上拚戰的球員們。

味全龍球團也祭出實質回饋，球迷凡於線上預購4月份天母主場門票時選擇「半票」，並於入場時出示2026年2月至3月份任一場棒球賽事的票券供資格驗證，即可享有優惠價格（限特定區域適用）。

此外，官方商城同步加碼限時快閃優惠，至今天晚間7時止，指定專區商品2件54折，單筆滿新台幣2000元再送「小龍女拼圖盲盒」。

