台灣棒球漫畫特展大巨蛋登場 文化部與運動部合作徵選雙百萬運動漫畫

2026年WBC世界棒球經典賽事今天開打。為了支持國球，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，今起至7月26日，將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

文化部次長徐宜君表示，棒球對台灣人來說是一個跨世代的記憶與話題，談到棒球，每個人心中都有一個棒球魂，也都能講出幾句與棒球有關的回憶，棒球漫畫就是漫畫家透過圖像傳遞對於棒球熱血的青春及情感。運動部次長洪志昌表示，運動部長李洋正在前往日本，為參加經典賽的台灣棒球隊加油打氣的途中，期盼延續12強「TEAM TAIWAN」 的氣勢，爭取經典賽最佳成績。

「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」的大巨蛋特展，由敏實科技大學體育教育中心助理教授李鳳然進行策展、成功大學歷史學系副教授謝仕淵擔任策展顧問。藉由園區13個公共空間的大型版面及球場內的隱藏版位，將漫畫家宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等筆下的作品，以「總論」、「筆尖下的棒球力量」、「台灣棒球漫畫發展歷程」、「圖框中的棒球稜鏡」、「回憶上壘—記錄棒球榮光」、「下一局？換你來投球！」及「棒球—我們共同的夢想」等7大展區呈現。

文化部表示，大巨蛋是國際賽事與城市大型活動的重要舞台，此次與大巨蛋以「運動 x 文化 x IP」整合模式，希望讓觀眾在動線中自然與漫畫作品相遇，形塑「整座場館都是展場」的策展概念，讓每一次進場體驗都不只是觀賽或觀演，而是一種跨界沉浸。

此外，文化部與運動部合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，受理申請自即日起至4月30日，徵選以「運動」為主題的全新漫畫創作提案，預計評選出5案，每案提供200萬元獎勵金。

此次的跨部會合作，由文化部負責團隊徵選、獲選案件陪伴及期程管理，運動部則依據獲選團隊需求，協助媒合訪談運動員/團體、專業顧問諮詢，或安排至國家運動訓練中心等場所進行取材及田調等，歡迎有意投入運動漫畫創作出版的法人、公私立學校、事業或團體踴躍申請，透過漫畫與運動的相遇，帶動大眾參與運動的熱情，也促進漫畫產業發展。徵選簡章及相關資訊，請參考文化部獎補助資訊網：https://grants.moc.gov.tw，相關問題亦可電洽文化部人文及出版司，電話（02）8512-6223，莊小姐。

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，現場展示許多漫畫大師作品。記者曾學仁／攝影

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」臺北大巨蛋特展下午舉行，文化部常務次長徐宜君（中）、運動部常務次長洪志昌（左）、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯（右）揮棒開展儀式。記者曾學仁／攝影

「壘上有人 台灣棒球漫畫的全力一擊」台北大巨蛋特展下午舉行，漫畫家劉興欽老師經紀人賴源欽（左）帶著劉興欽老師漫畫出席開幕儀式。記者曾學仁／攝影

