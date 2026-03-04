快訊

經典賽Live／6局下張育成敲中華隊首安 日本13：0

大巨蛋場勘生貪念？賴總統看台日棒球交流賽 維安人員涉偷「峮峮簽名球」

經典賽／中華隊5局無安打隊史最慘 日本單局10分史上最狂

全英羽賽／逆轉勝！「一姊」邱品蒨開紅盤闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱品蒨。 新華社資料照
BWF超級1000等級的全英公開賽今天進行第二日賽程，世界排名13的我國「一姊」邱品蒨率先登場，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線，晉級女單16強。

世界排名21的張蓓雯最多取得5分領先，邱品蒨12：17落後下雖打出連拿6分的逆轉攻勢，但又被張蓓雯連下3分，以18：21讓出首局。

張蓓雯雖拿下首局，不過體力明顯下降，第二局邱品蒨只有開局0：2落後，之後先以一波7：0攻勢要到領先，比分再持續拉開，16：8時更連下5分，以21：8扳平局數。

決勝局邱品蒨仍佔上風，15：12下直接以6：0強攻鎖定勝利，以21：12完成逆轉勝，成為第二位晉級女單16強的寶島羽將。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊首日賽程包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利，今天率先出賽的邱品蒨先打下勝場，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤也將在第一球場上陣，男單更有兩場「寶島內戰」，「左手重砲」林俊易要和「羽球王子」王子維將在第四球場對決，「一哥」周天成和戚又仁接續在同場地搶16強門票。

葉宏蔚 林湘緹 李哲輝

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

在首戰面對澳洲隊失利後，中華隊緊接著要在今晚過招日本隊、明午面對捷克隊，面對「晚接午」地獄賽程。捷克隊上屆排名B組第四，靠擊敗中國大陸隊避免墊底，總教練哈丁（Pavel Chadim）預告本屆捷克經過棒球神經視覺訓練的專家協助訓練，打線陣容更加完整。

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，...

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣男子競技體操好手唐嘉鴻今天在地板資格賽，以難度分4.90分、執行分8.733分、總...

