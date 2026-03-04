快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「金星女神」朴星垠來了！Fubon Angels隊史最大團27人到位

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
「金星女神」朴星垠重磅加盟Fubon Angels。圖／富邦悍將隊提供
「金星女神」朴星垠重磅加盟Fubon Angels。圖／富邦悍將隊提供

邁入第10季的Fubon Angels陣容再升級，富邦悍將球團今天宣布，來自韓國職棒起亞虎隊的「金星女神」朴星垠，本季正式成為Fubon Angels成員。朴星垠表示，過去幾次來台交流時，就對球迷的熱情留下深刻印象，很榮幸能加入這個大家庭，「我們新莊主場見！」

朴星垠對悍將家人來說並不陌生，2024年7月她就曾於「G!POP 流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年年底亦參與了富邦勇士隊主題日。

回顧過往球季，她曾多次在悍將主場現身，當悍將赴起亞虎交流時，朴星垠也以地主身分熱情接待Fubon Angels，與女孩們互動熱烈。她在舞台上以招牌金髮、爆發力十足的舞技，以及反差萌的「魔性笑聲」，擄獲了大批粉絲的心。

正式加入Fubon Angels後，朴星垠感性地說：「非常感謝富邦球團的邀請，從前兩年來台交流，就感受到悍將家人們滿滿的熱情，這份感動一直留在心底。這次能以正式成員身分和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」

隨著朴星垠的加盟，Fubon Angels陣容已全數到位，包含李雅英南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員。Fubon Angels 本季將以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。

悍將球團預計於3月下旬舉辦開季記者會，屆時全體天使將全員到齊，並公開全新制服與新球季的應援亮點。

李雅英 南珉貞 李晧禎

延伸閱讀

中職／龍隊公布上半季10大主題日 心動方程式女孩日壓軸

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

相關新聞

中職／「金星女神」朴星垠來了！Fubon Angels隊史最大團27人到位

邁入第10季的Fubon Angels陣容再升級，富邦悍將球團今天宣布，來自韓國職棒起亞虎隊的「金星女神」朴星垠，本季正式成為Fubon Angels成員。朴星垠表示，過去幾次來台交流時，就對球迷的熱情留下深刻印象，很榮幸能加入這個大家庭，「我們新莊主場見！」

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

美國隊組史上最強陣容迎接本屆世界棒球經典賽（WBC），唯一目標鎖定冠軍金盃，找來生涯擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）加持，用他的金牌經驗激勵全隊，今天美國隊的首場熱身賽，他也帶著孩子到場觀賽。

中職／龍隊公布上半季10大主題日 心動方程式女孩日壓軸

中華職棒新球季倒數，味全龍隊今天公布上半季10大主題日活動，規劃九檔主題日及一檔城市主題月，融合音樂、航空、城市、親子、韓風應援、球員與啦啦隊特色等多元元素，打造熱血沸騰的紅色主場，引爆新賽季風暴。

經典賽一起幫中華隊加油！陳其邁推薦球迷到衛武營及世運主場館應援

WBC世界經典棒球賽3月5日在日本開打，隔日中華隊對戰日本隊，高雄衛武營公園與世運主場館開啟雙主場應援模式。高雄市長陳其邁表示，跟大家一起加油與在家看球賽的氣氛不一樣，歡迎大家一起集氣、幫中華隊加油。

中職／勇者之巔極限體能賽 樂天女孩河智媛任活動大使

以體能障礙與田徑雙核心項目為舞台的「勇者之巔Path of the Brave」，今年將在台北、高雄接力舉辦，並邀請樂天...

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。 在2021年6月5

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。