中職／「金星女神」朴星垠來了！Fubon Angels隊史最大團27人到位

邁入第10季的Fubon Angels陣容再升級，富邦悍將球團今天宣布，來自韓國職棒起亞虎隊的「金星女神」朴星垠，本季正式成為Fubon Angels成員。朴星垠表示，過去幾次來台交流時，就對球迷的熱情留下深刻印象，很榮幸能加入這個大家庭，「我們新莊主場見！」

朴星垠對悍將家人來說並不陌生，2024年7月她就曾於「G!POP 流行音樂節」登上大巨蛋舞台應援；同年年底亦參與了富邦勇士隊主題日。

回顧過往球季，她曾多次在悍將主場現身，當悍將赴起亞虎交流時，朴星垠也以地主身分熱情接待Fubon Angels，與女孩們互動熱烈。她在舞台上以招牌金髮、爆發力十足的舞技，以及反差萌的「魔性笑聲」，擄獲了大批粉絲的心。

正式加入Fubon Angels後，朴星垠感性地說：「非常感謝富邦球團的邀請，從前兩年來台交流，就感受到悍將家人們滿滿的熱情，這份感動一直留在心底。這次能以正式成員身分和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」

隨著朴星垠的加盟，Fubon Angels陣容已全數到位，包含李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員。Fubon Angels 本季將以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。

悍將球團預計於3月下旬舉辦開季記者會，屆時全體天使將全員到齊，並公開全新制服與新球季的應援亮點。