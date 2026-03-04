快訊

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
找來生涯擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯激勵全隊。截圖自WBC官方X
美國隊組史上最強陣容迎接本屆世界棒球經典賽（WBC），唯一目標鎖定冠軍金盃，找來生涯擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）加持，用他的金牌經驗激勵全隊，今天美國隊的首場熱身賽，他也帶著孩子到場觀賽。

美國隊誓言奪回的WBC冠軍，今年由大聯盟頂級球星組隊參賽，在選手們向國家隊報到後，昨天進行團隊晚宴，邀請奧運史上拿下最多金牌的菲爾普斯出席，替教練和選手們帶來一番激勵人心的分享，為美國隊的奪冠目標開路。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）透露，菲爾普斯提供一場非常棒的演說，「主要是分享他自己的心態，拿到第二名是不夠的，那是他傳遞給選手們的訊息，讓我們能彼此激勵，凝聚成一個團隊。」

今天美國隊進行首場官辦熱身賽，以15：1擊敗舊金山巨人隊，菲爾普斯也在賽前打擊練習時身穿美國隊球衣現身，之後帶著自己的孩子們觀看這場比賽。

史肯斯（Paul Skenes）擔任此戰美國隊的先發投手，賽後他透露，沒有預期會在休息室看到菲爾普斯，「沒有什麼比替美國隊拿下金牌更好的了，這是他昨天主要傳遞給我們的訊息，能見到他很酷。」

史肯斯也提到：「這感覺像是在展示一種兄弟情誼，就像是一個兄弟會或姐妹會那樣，所有曾為國家征戰並贏得金牌的人，都是這個大家庭的一員，我們必須將這份精神傳承下去。」

經典賽

