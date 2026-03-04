快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供

世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。

為了成為中華隊最佳的應援後盾，由6位團長的小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄與12位CTAmaze的峮峮、妮可、林襄、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒、妡0以及15位樂手陣容所組成的CT Amaze應援團，也將前往東京巨蛋現場和球迷一起為中華隊加油吶喊。

CT Amaze應援團在3月5日至3月8日的賽事中，由經典賽官方協助安排調整應援區域，分別將在5日的三壘側、6日的左外野、7日的三壘側與8日的一壘側設立應援區，用最激情的台式應援為中華隊相挺。

CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供

東京 南韓 澳洲

延伸閱讀

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

經典賽／一起應援中華隊 限量快報免費發放

相關新聞

中職／龍隊公布上半季10大主題日 心動方程式女孩日壓軸

中華職棒新球季倒數，味全龍隊今天公布上半季10大主題日活動，規劃九檔主題日及一檔城市主題月，融合音樂、航空、城市、親子、韓風應援、球員與啦啦隊特色等多元元素，打造熱血沸騰的紅色主場，引爆新賽季風暴。

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。

經典賽一起幫中華隊加油！陳其邁推薦球迷到衛武營及世運主場館應援

WBC世界經典棒球賽3月5日在日本開打，隔日中華隊對戰日本隊，高雄衛武營公園與世運主場館開啟雙主場應援模式。高雄市長陳其邁表示，跟大家一起加油與在家看球賽的氣氛不一樣，歡迎大家一起集氣、幫中華隊加油。

中職／勇者之巔極限體能賽 樂天女孩河智媛任活動大使

以體能障礙與田徑雙核心項目為舞台的「勇者之巔Path of the Brave」，今年將在台北、高雄接力舉辦，並邀請樂天...

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。 在2021年6月5

中職／獅隊公布年度主視覺 核心陳傑憲搭配即將重生的江少慶

統一獅隊今年主場首戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，今天正式公布年度主視覺，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，加入台南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。