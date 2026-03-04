聽新聞
經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾
世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。
為了成為中華隊最佳的應援後盾，由6位團長的小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄與12位CTAmaze的峮峮、妮可、林襄、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒、妡0以及15位樂手陣容所組成的CT Amaze應援團，也將前往東京巨蛋現場和球迷一起為中華隊加油吶喊。
CT Amaze應援團在3月5日至3月8日的賽事中，由經典賽官方協助安排調整應援區域，分別將在5日的三壘側、6日的左外野、7日的三壘側與8日的一壘側設立應援區，用最激情的台式應援為中華隊相挺。
