經典賽／一起幫中華隊加油！陳其邁推薦球迷到衛武營及世運主場館應援

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
中華隊出戰的時間。圖／高市運發局提供
中華隊出戰的時間。圖／高市運發局提供

WBC世界經典棒球賽3月5日在日本開打，隔日中華隊對戰日本隊，高雄衛武營公園與世運主場館開啟雙主場應援模式。高雄市長陳其邁表示，跟大家一起加油與在家看球賽的氣氛不一樣，歡迎大家一起集氣、幫中華隊加油。

陳其邁指出，球賽場場都非常精采，過去12強時他有去看過一次，在現場大家一起加油，氣氛感覺都完全不一樣。此外，3月6日世運主場館南面廣場將開直播，歡迎北高雄市民朋友可以就近觀看，「我想一定會比12強來得更精彩」，中華隊準備非常久的時間，相信一定會有非常精彩的演出，所以歡迎大家來一起集氣，幫中華隊加油。

陳其邁說，棒球最精彩的地方在於，沒有到九局結束，都不能把心放下來，台灣隊各個球員都非常精彩，這是一個團隊的作戰，「我也相信他們一定會拚出好成績」。

運發局說明，C組預賽3月5日至3月8日舉行，為讓民眾同步感受世界級賽事的臨場震撼，市府與愛爾達合作於衛武營榕樹廣場舉辦轉播加油活動，架設400吋大螢幕轉播精彩賽事直播，4場次邀請台鋼Wing Stars啦啦隊陪伴球迷一起應援。

C組預賽賽程中，3月6日台灣對戰日本的場次為夜間時段，衛武營3月6日戶外草皮區將設置大螢幕，當日主舞台應援調整至戶外草皮區，讓更多球迷可以到現場一起應援。同一天，世運主場館南面廣場也與緯來合作舉辦北高雄場轉播，當日將開啟高雄雙主場應援模式。

3月6日台灣首戰日本的場次為夜間時段，衛武營與世運主場館都有直播應援活動。圖／高市運發局提供
3月6日台灣首戰日本的場次為夜間時段，衛武營與世運主場館都有直播應援活動。圖／高市運發局提供

WBC世界經典棒球賽，高雄市長陳其邁推薦球迷可到衛武營及世運看球賽，強調會比自己在家看不同，歡迎大家去現場幫中華隊加油。記者徐白櫻／攝影
WBC世界經典棒球賽，高雄市長陳其邁推薦球迷可到衛武營及世運看球賽，強調會比自己在家看不同，歡迎大家去現場幫中華隊加油。記者徐白櫻／攝影

