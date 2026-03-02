快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／勇者之巔極限體能賽 樂天女孩河智媛任活動大使

中央社／ 台北2日電
邁入第2屆的「勇者之巔Path of the Brave」極限體能賽2日舉行宣傳記者會，會中宣布由啦啦隊「樂天女孩」韓籍成員河智媛（圖）擔任活動大使。中華民國體育運動總會提供 中央通訊社
邁入第2屆的「勇者之巔Path of the Brave」極限體能賽2日舉行宣傳記者會，會中宣布由啦啦隊「樂天女孩」韓籍成員河智媛（圖）擔任活動大使。中華民國體育運動總會提供 中央通訊社

以體能障礙與田徑雙核心項目為舞台的「勇者之巔Path of the Brave」，今年將在台北、高雄接力舉辦，並邀請樂天女孩河智媛擔任活動大使，號召更多民眾跨出第一步。

邁入第2屆的「勇者之巔Path of the Brave」，將於5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場、高雄展覽館南館接力舉辦，整體規劃以「多元運動」與「體能挑戰」為主軸，透過項目關卡設計與分級賽制，讓不同年齡、不同體能程度的參與者，都能找到適合自己的挑戰路徑。

中華民國體育運動總會長葉政彥在致詞時指出，希望運動不只停留在賽場與菁英選手身上，而是用更友善、有趣、安全的方式，讓每名市民、每名願意踏出第一步的人，都能感受到運動的魅力與成就感，「運動不只是比賽，更是一種可以分享、可以傳播、可以被更多人看見的生活景象。」

本屆「勇者之巔Path of the Brave」規模再升級，其中高雄場除了原有的體能障礙、60公尺短跑、60公尺跨欄外，更增加多項新興競技運動，包含定向越野、美式躲避球、匹克球、迷你棒球等，而體能障礙項目前3名將分別抱回新台幣2萬元、1萬5000元及1萬元獎金，另加碼設置破紀錄獎金。

值得一提的是，這次特別邀請樂天女孩河智媛擔任活動大使，她表示對團體運動與球類運動都很有興趣，平常除了皮拉提斯外，每週固定做3次重訓，很榮幸能擔任活動大使，並勉勵挑戰者健康完成全程賽事。

樂天女孩 運動

延伸閱讀

高雄梓官盃慈善籃球賽熱戰 梓官國中與七賢國中奪冠

喪女之痛後再起跑！ 1998年長野冬奧的聖火傳遞手白冰冰

「勇者之巔」極限體能競賽北高接力舉辦 河智媛熱情代言

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

相關新聞

中職／勇者之巔極限體能賽 樂天女孩河智媛任活動大使

以體能障礙與田徑雙核心項目為舞台的「勇者之巔Path of the Brave」，今年將在台北、高雄接力舉辦，並邀請樂天...

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。 在2021年6月5

中職／獅隊公布年度主視覺 核心陳傑憲搭配即將重生的江少慶

統一獅隊今年主場首戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，今天正式公布年度主視覺，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，加入台南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成...

影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊今天把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。