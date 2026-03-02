中職／勇者之巔極限體能賽 樂天女孩河智媛任活動大使

以體能障礙與田徑雙核心項目為舞台的「勇者之巔Path of the Brave」，今年將在台北、高雄接力舉辦，並邀請樂天女孩河智媛擔任活動大使，號召更多民眾跨出第一步。

邁入第2屆的「勇者之巔Path of the Brave」，將於5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場、高雄展覽館南館接力舉辦，整體規劃以「多元運動」與「體能挑戰」為主軸，透過項目關卡設計與分級賽制，讓不同年齡、不同體能程度的參與者，都能找到適合自己的挑戰路徑。

中華民國體育運動總會長葉政彥在致詞時指出，希望運動不只停留在賽場與菁英選手身上，而是用更友善、有趣、安全的方式，讓每名市民、每名願意踏出第一步的人，都能感受到運動的魅力與成就感，「運動不只是比賽，更是一種可以分享、可以傳播、可以被更多人看見的生活景象。」

本屆「勇者之巔Path of the Brave」規模再升級，其中高雄場除了原有的體能障礙、60公尺短跑、60公尺跨欄外，更增加多項新興競技運動，包含定向越野、美式躲避球、匹克球、迷你棒球等，而體能障礙項目前3名將分別抱回新台幣2萬元、1萬5000元及1萬元獎金，另加碼設置破紀錄獎金。

值得一提的是，這次特別邀請樂天女孩河智媛擔任活動大使，她表示對團體運動與球類運動都很有興趣，平常除了皮拉提斯外，每週固定做3次重訓，很榮幸能擔任活動大使，並勉勵挑戰者健康完成全程賽事。