快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

聯合新聞網／ 綜合報導
前中職中信鯨隊洋投丹尼。 截自X
前中職中信鯨隊洋投丹尼。 截自X

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。

在2021年6月5日，警方接獲來自加州北太浩湖（North Lake Tahoe）一處民宅的報案電話，70歲男子斯波爾（Robert Gary Spohr）遭到槍擊身亡，被發現陳屍家中，其68歲的妻子伍德（Wendy Wood）也遭槍擊，雖然一度搶救成功，但伍德因創傷導致心理崩潰，於2023年輕生。至於該案的兇手，正是與他們有親人關係的丹尼。

據了解，斯波爾和伍德是丹尼的岳父母，而和他一同作案的，還有一名33歲女子史考特（Samantha Scott），據先前報導指出，她可能是其家中保母。

該案件審判結果在近期迎來結局，在一次聽證會上，丹尼先是向法庭堅稱自己無罪，還辯稱說槍擊案當晚他和妻子外出聚會，並形容自己是一個「破碎的、不完美的人，會犯錯」。此外，他還不承認對槍擊案負有責任。隨後，法官宣判了「終身監禁且不得假釋」結果，同時駁回了丹尼先前關於其未獲得正當程序保障的說法。

法庭表示，丹尼在「審判前、審判中和審判後」均享有正當程序保障，並在整個過程中得到了「強有力的辯護」。法官強調，丹尼的權利並未受到侵犯，定罪是基於提交給陪審團的證據。

現年52歲的丹尼，出身自美國加州，在大聯盟生涯從1996年到2007年，橫跨12個球季，曾先後效力過明尼蘇達雙城等多達6支球隊，共出賽104場，在2007年他被驗出使用禁藥，遭禁賽50場。值得注意的是，在2002年，丹尼曾來台加盟中職中信鯨隊，僅出賽2場投2.2局，後因表現欠佳而遭到解約，留下0勝2敗、丟10分、防禦率13.50的成績。

中華職棒

相關新聞

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。 在2021年6月5

中職／獅隊公布年度主視覺 核心陳傑憲搭配即將重生的江少慶

統一獅隊今年主場首戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，今天正式公布年度主視覺，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，加入台南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成...

影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊今天把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數...

棒球／洪孟楷赴日挺中華隊 發雞排祭品文集氣盼闖WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）點燃全台棒球熱，看球超過30年的資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷，這次不僅將帶著國旗飛往東京巨蛋應援...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。