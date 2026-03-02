中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

曾短暫效力過中華職棒中信鯨隊的洋投丹尼（Danny Serafini），在2021年涉嫌槍殺岳父並重傷岳母，該案件也在近期迎來結局，最終法院宣判對丹尼處以終身監禁，而且不得假釋。

在2021年6月5日，警方接獲來自加州北太浩湖（North Lake Tahoe）一處民宅的報案電話，70歲男子斯波爾（Robert Gary Spohr）遭到槍擊身亡，被發現陳屍家中，其68歲的妻子伍德（Wendy Wood）也遭槍擊，雖然一度搶救成功，但伍德因創傷導致心理崩潰，於2023年輕生。至於該案的兇手，正是與他們有親人關係的丹尼。

據了解，斯波爾和伍德是丹尼的岳父母，而和他一同作案的，還有一名33歲女子史考特（Samantha Scott），據先前報導指出，她可能是其家中保母。

該案件審判結果在近期迎來結局，在一次聽證會上，丹尼先是向法庭堅稱自己無罪，還辯稱說槍擊案當晚他和妻子外出聚會，並形容自己是一個「破碎的、不完美的人，會犯錯」。此外，他還不承認對槍擊案負有責任。隨後，法官宣判了「終身監禁且不得假釋」結果，同時駁回了丹尼先前關於其未獲得正當程序保障的說法。

法庭表示，丹尼在「審判前、審判中和審判後」均享有正當程序保障，並在整個過程中得到了「強有力的辯護」。法官強調，丹尼的權利並未受到侵犯，定罪是基於提交給陪審團的證據。

現年52歲的丹尼，出身自美國加州，在大聯盟生涯從1996年到2007年，橫跨12個球季，曾先後效力過明尼蘇達雙城等多達6支球隊，共出賽104場，在2007年他被驗出使用禁藥，遭禁賽50場。值得注意的是，在2002年，丹尼曾來台加盟中職中信鯨隊，僅出賽2場投2.2局，後因表現欠佳而遭到解約，留下0勝2敗、丟10分、防禦率13.50的成績。