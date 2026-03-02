和美鎮戶外棒球經典賽連播3天 爆米花飲料免費暢享

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至18日於東京巨蛋開打，彰化縣和美鎮公所搭上賽事熱潮，規畫3月6日至8日一連3天辦理戶外轉播活動，透過既有電視牆同步播放賽事，現場提供爆米花、飲料，邀請鄉親齊聚觀賽、為台灣隊應援。

這屆經典賽事吸引全球球迷關注，台灣隊3場關鍵賽事時間分別為3月6日晚間6時對戰日本、3月7日上午11時對捷克，以及3月8日上午11時迎戰韓國，場場皆為焦點對決。彰化縣少有轉播運動賽事的公共場域，和美鎮公所選定3場比賽全程轉播，並強化現場音響設備與座位動線規畫，讓民眾在舒適環境中感受國際級棒球賽事的震撼與張力。

和美鎮長林庚壬表示，棒球是台灣最受歡迎的運動之一，此次規畫轉播活動，不僅是體育盛事的延伸，更希望透過共同觀賽凝聚社區情感，讓不同年齡層民眾都能參與。每場比賽開打前半小時，現場將發放美食及棒球造型存錢筒、帽子等紀念品共150分，並提供爆米花與飲料無限暢飲，數量有限、送完為止，鼓勵民眾提早到場卡位。