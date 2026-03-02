快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

和美鎮戶外棒球經典賽連播3天 爆米花飲料免費暢享

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至18日於東京巨蛋開打，彰化縣和美鎮公所將轉播三天。圖／和美鎮公所提供
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至18日於東京巨蛋開打，彰化縣和美鎮公所將轉播三天。圖／和美鎮公所提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至18日於東京巨蛋開打，彰化縣和美鎮公所搭上賽事熱潮，規畫3月6日至8日一連3天辦理戶外轉播活動，透過既有電視牆同步播放賽事，現場提供爆米花、飲料，邀請鄉親齊聚觀賽、為台灣隊應援。

這屆經典賽事吸引全球球迷關注，台灣隊3場關鍵賽事時間分別為3月6日晚間6時對戰日本、3月7日上午11時對捷克，以及3月8日上午11時迎戰韓國，場場皆為焦點對決。彰化縣少有轉播運動賽事的公共場域，和美鎮公所選定3場比賽全程轉播，並強化現場音響設備與座位動線規畫，讓民眾在舒適環境中感受國際級棒球賽事的震撼與張力。

和美鎮長林庚壬表示，棒球是台灣最受歡迎的運動之一，此次規畫轉播活動，不僅是體育盛事的延伸，更希望透過共同觀賽凝聚社區情感，讓不同年齡層民眾都能參與。每場比賽開打前半小時，現場將發放美食及棒球造型存錢筒、帽子等紀念品共150分，並提供爆米花與飲料無限暢飲，數量有限、送完為止，鼓勵民眾提早到場卡位。

彰化縣和美鎮公所將轉播三天棒球經典賽，現場還提供飲料、爆米花暢飲。圖／和美鎮公所提供
彰化縣和美鎮公所將轉播三天棒球經典賽，現場還提供飲料、爆米花暢飲。圖／和美鎮公所提供

棒球 飲料 台灣隊

延伸閱讀

經典賽／一起應援中華隊 限量快報免費發放

經典賽開打！微風應援專區精品六折起、餐廳啤酒買一送一

迎戰WBC應援升級 台中府前廣場神秘嘉賓助「抗日成功」

經典賽／熱血應援！嘉市中正公園400吋大螢幕轉播 啦啦隊帶動氣氛

相關新聞

中職／獅隊公布年度主視覺 核心陳傑憲搭配即將重生的江少慶

統一獅隊今年主場首戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，今天正式公布年度主視覺，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，加入台南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成...

影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊今天把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數...

棒球／洪孟楷赴日挺中華隊 發雞排祭品文集氣盼闖WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）點燃全台棒球熱，看球超過30年的資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷，這次不僅將帶著國旗飛往東京巨蛋應援...

棒球／李坤城曾因假球案不看中職 重燃熱情將赴日挺台

民進黨立委李坤城是資深棒球迷，看球超過35年，但也一度因假球案不看中華職棒，直到看見中職退役球星「恰恰」彭政閔當時在場上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。