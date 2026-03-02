快訊

中職／獅隊公布年度主視覺 核心陳傑憲搭配即將重生的江少慶

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
統一獅隊迎接新球季，正式公布年度主視覺。圖／統一獅隊提供 藍宗標
統一獅隊迎接新球季，正式公布年度主視覺。圖／統一獅隊提供 藍宗標

統一獅隊今年主場首戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，今天正式公布年度主視覺，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，加入台南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

獅隊強調「主場即王城」視覺象徵，球場不只是比賽場地，而是戰場、聖殿，也是充滿意義的家。呈現新舊文化交疊的涵義，更代表獅隊將邁向新紀元，以全新球衣、全新球場備戰全新球季。

球員畫面應用高對比的美式漫畫渲染風格，結合球員真實的人像，另外運用美式漫畫常見的網點、噴墨感、強烈陰影對比的質感表現，提升整體畫面的張力，讓每個球員都呈現猶如「超級英雄」般的氛圍，動態的放射光芒及爆炸煙塵，象徵球員備戰新球季的能量即將隨時爆發，即將在新的一年重返冠軍榮耀，迎接所有的挑戰。

本次擔任年度主視覺以隊長陳傑憲為核心，搭配即將重生的強投江少慶、豐富歷練的陳鏞基，與這個世代主力選手胡智爲、髙塩將樹、蘇智傑、陳重羽、林佳緯林子豪林靖凱，齊心帶領獅子軍向起行向前衝。

歷年獅隊年度主題曲創作改編台語歌曲，以不一樣的年輕活力曲風，讓新世代球迷更近一步認識獅隊與台語文化的結合，今年「鬥陣起行」年度主題曲改編黃昏的故鄉，歌曲、歌詞創作，「戰鼓聲響鬥陣起行，冠軍榮光永遠照著我，滴落土的汗認真咧打拼，尚勇的統一英雄重新擱出發，來到府城獅王的地盤，掌握時機對手心驚慌，進攻チャンス攏跳袂紲，統一必勝歌聲氣勢滿， 戰到最後不曾放棄鬥陣行，勝利相隨獅王守護榮耀的氣魄，Ho～冠軍就是我的。」

林靖凱 林子豪 林佳緯

