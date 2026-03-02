經典賽／日媒提問期待與日本對決的台灣投打 曾豪駒：我們全部！

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導

中華隊作為日本隊在本屆世界棒球經典賽的首位對手，日本也抱持警戒，今天日本媒體提問中華隊總教練曾豪駒，期待與日本對決台灣投手與野手，曾豪駒給出回應「我們全部」。

台日大戰將在3月6日進行，將是中華隊的第二戰、日本隊的第一戰，日本隊預計推出山本由伸迎敵，等待中華隊亮牌。

日刊體育記者今天在宮崎Sokken球場舉辦的曾豪駒記者會上提問，「對於與日本隊的交流，您所期待對決的投手和野手以及原因。」似乎期待得到先發投手的答案。

日媒雖希望得到投打各一人的答案，但曾豪駒表示，「台灣選手不管投手、野手都期待和他們對決，要舉例，應該是我們全部人都想要和他們在這次比賽交流，彼此之間認識、怎樣贏過對方的心態。」

影／經典賽首場官辦熱身賽恐因雨泡湯 曾豪駒：盡力協助選手調整

2026世界棒球經典賽中華隊原定今天迎戰首場官辦熱身賽，但比賽恐因雨勢泡湯，總教練曾豪駒表示，原本想利用這兩場觀察棒次安排如何讓串聯度更好，目前看天氣可能只剩明天的比賽，投手部分，如果今天比賽打不成，今天安排的投手就會移到明天出賽。

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成...

影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊今天把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數...

棒球／洪孟楷赴日挺中華隊 發雞排祭品文集氣盼闖WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）點燃全台棒球熱，看球超過30年的資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷，這次不僅將帶著國旗飛往東京巨蛋應援...

