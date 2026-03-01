中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成員培根在台上扮新聞主播又模仿猩猩，氣質又搞笑的反差形象吸引球迷注目。

趙娟週今年遇到經紀公司轉換，球迷關注新球季她是否仍會為獅隊應援，今天她在發表會上現身，也表示非常榮幸能夠與獅隊續約，自己會準備好，新賽季作為UniGirls成員繼續為球隊、球迷加油。

UniGirls今天也歡迎安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根5位新成員加入，趙娟週表示很開心看到新人，也用中文說：「我是1年半老屁股，一起學習。」媒體好奇她是否是嚴厲型學姊？趙娟週說：「看起來是嗎？不是不是，Mimi不是壞人。」

UniGirls新成員逐一上台亮相時，培根先以新聞主播口吻自我介紹是「新星」，不料立刻模仿「猩猩」動作，用諧音哏搞笑，接著再秀出舞蹈實力，原來她大學就讀新聞系時曾到體育台實習，喜歡體育跟表演的背景，讓她決定投入啦啦隊徵選，也順利被獅隊錄取。

培根表示，知道入選UniGirls後，就開始增強肺活量，因為棒球應援很倚賴體力，國中就開始看棒球，平時各隊都有關注，獅隊球員中最欣賞林靖凱的沉穩心態，也期待未來自己能帶給球迷更多歡笑，「希望大家記住我好笑的一面，啦啦隊就是要為大家帶來開心。」