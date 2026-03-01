快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中央社／ 台北1日電
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls於1日舉行年度發表會，新成員培根（圖）在台上扮新聞主播又模仿猩猩，也展現舞蹈實力。中央社
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls於1日舉行年度發表會，新成員培根（圖）在台上扮新聞主播又模仿猩猩，也展現舞蹈實力。中央社

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成員培根在台上扮新聞主播又模仿猩猩，氣質又搞笑的反差形象吸引球迷注目。

趙娟週今年遇到經紀公司轉換，球迷關注新球季她是否仍會為獅隊應援，今天她在發表會上現身，也表示非常榮幸能夠與獅隊續約，自己會準備好，新賽季作為UniGirls成員繼續為球隊、球迷加油。

UniGirls今天也歡迎安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根5位新成員加入，趙娟週表示很開心看到新人，也用中文說：「我是1年半老屁股，一起學習。」媒體好奇她是否是嚴厲型學姊？趙娟週說：「看起來是嗎？不是不是，Mimi不是壞人。」

UniGirls新成員逐一上台亮相時，培根先以新聞主播口吻自我介紹是「新星」，不料立刻模仿「猩猩」動作，用諧音哏搞笑，接著再秀出舞蹈實力，原來她大學就讀新聞系時曾到體育台實習，喜歡體育跟表演的背景，讓她決定投入啦啦隊徵選，也順利被獅隊錄取。

培根表示，知道入選UniGirls後，就開始增強肺活量，因為棒球應援很倚賴體力，國中就開始看棒球，平時各隊都有關注，獅隊球員中最欣賞林靖凱的沉穩心態，也期待未來自己能帶給球迷更多歡笑，「希望大家記住我好笑的一面，啦啦隊就是要為大家帶來開心。」

統一獅 林靖凱 發表會

延伸閱讀

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中職／引退年想收到的驚喜？陳鏞基不忘點名胡金龍

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

經典賽／將故事寫成我們 費爾柴德想讓台灣球迷驕傲：目標是冠軍

相關新聞

中職／趙娟週續留統一獅應援 新成員培根搞笑反差吸睛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊應援團UniGirls今天舉行年度發表會，韓籍成員趙娟週對於能續留獅隊感到非常榮幸，新成...

影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊今天把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數...

棒球／洪孟楷赴日挺中華隊 發雞排祭品文集氣盼闖WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）點燃全台棒球熱，看球超過30年的資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷，這次不僅將帶著國旗飛往東京巨蛋應援...

棒球／李坤城曾因假球案不看中職 重燃熱情將赴日挺台

民進黨立委李坤城是資深棒球迷，看球超過35年，但也一度因假球案不看中華職棒，直到看見中職退役球星「恰恰」彭政閔當時在場上...

高中木棒聯賽劉任右5局11K拿MVP 平鎮奪第7冠

平鎮高中先發左投劉任右5局11K無失分的好投，幫助球隊以1：0險勝穀保家商，抱回隊史在高中木棒聯賽的第7座冠軍，也締造2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。