經典賽／張奕重逢歐力士舊友 看旅美投手加入戰力更多「層次」

中華隊今天前進宮崎Sokken球場練球，張奕重回過去歐力士隊時期的春訓基地，今天在歐力士練球期間就飄到場上，從本壘後方一路打招呼到外野，與過去共事過的戰友敘舊。

宮崎也是歐力士、西武的春訓地點，張奕在這裡度過8年的春訓，這回隨中華隊來此進行最後調整、官辦熱身賽，成為他的舊地重遊。

張奕表示，「知道要來這個球場練習，有預期還有二軍的人在這，現在認識的選手已經不多了，就是跟一些教練打招呼，他們也很關心我之前肩傷的事情。」他笑說，自己有準備伴手禮，但今天要來時忘了帶，還好明天還有比賽，「不然我就要自己吃了。」

昨天旅美選手報到後，中華隊完整體到齊，張奕也說在他們加入後，感覺「層次」不一樣，很興奮能與他們同隊，印象較深的是2024年12強隊友林昱珉，「看他變不太一樣，變壯了，感覺個性也比較沈穩一點。」

中華隊此行帶16位投手，張奕預期會有很多一局輪替，還不知道會怎麼安排，但自己目前調整狀況還不錯，「剩下沒幾天的調整，珍惜現在的訓練。」