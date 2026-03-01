快訊

中職／統一獅UniGirls擴編人數創新高 新外援洽談中

中央社／ 台北1日電
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls年度發表會，歡迎5位新成員以及6位練習生加入，創下成軍後成員人數新高。中央社

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊啦啦隊UniGirls今天舉行年度發表會，歡迎5名新成員及6名練習生，創下成軍後成員人數新高，原本5名韓、日籍成員續留，仍有新的外援戰力洽談中。

去年11月獅隊進行睽違4年的UniGirls公開徵選，吸引近200人報名，經面試考核後，最終錄取5名正式成員，分別是安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根，人數來到25人，練習生招募則加入若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐，注入新能量。

今年UniGirls隊長由MAGGIE接任，JOY擔任副隊長，攜手打造新氣象；備受球迷討論的韓籍成員趙娟週、文慧真、安惠志，日籍成員Nozomi、Chihiro也將在新球季持續和球迷見面。目前球隊仍在積極接洽外援啦啦隊，已經進入最後階段，預計3月中旬正式宣布。

迎接3月29日統一獅亞太主場開幕戰盛會，全體UniGirls也將全員到齊，穿上新制服與球迷見面，今天揭曉的新制服設計走橘白色系，服裝主要採用皮革材質，下身則以百褶裙擺搭配白球褲，呈現陽光健康活力，同時兼具帥氣與性感的嶄新風格。

