經典賽／有義務要打WBC 李灝宇畫一條缺席春訓仍踏上的大聯盟道路

備受期待的台灣強打李灝宇，昨天向中華隊報到，今天首度參與團隊練球，在距離大聯盟僅剩一步之遙的時刻暫離春訓，李灝宇坦言，因為有義務要打這個比賽，所以沒有辦法，但也霸氣給出一條缺席春訓仍踏得上的大聯盟之路，「春訓打好、來中華隊打好、回去再打好，就只能這樣。」

效力老虎體系的李灝宇旅美5季，去年全季都在3A，出賽126場，以2成43打擊率敲出121安、14轟、61分打點，球季結束後被放進40人名單，在本屆經典賽被視為中華隊主力砲手之一，火力備受期待。

李灝宇今天練球前接獲指示，將以二壘為主，他說儘管在美國時守三壘居多，但如果球隊需要自己守二壘也沒問題。練球結束後，李灝宇、鄭宗哲仍留在二壘討論一段時間，他透露雙方是在溝通鄭宗哲喜歡的傳球位置、自己喜歡的接球位置，

李灝宇今天在打擊練習時展現不俗調整狀況，他說今年因為經典賽開機較早，基本上已經到比賽狀態，雖然春訓比賽帳面成績不佳，「但是我在美國五年了，我自己知道春訓本來就不是我擅長打好的時候，是我在調整的時候，但今年不一樣的是擊球點、timing、扎實度都比之前同期進度更快，比較不擔心這一點。」

李灝宇已在老虎40人名單，距離大聯盟只剩一步之遙，日前受訪時曾坦言，今年春訓對自己很重要，對於是否要打經典賽曾有過猶豫，但最終仍決定披上中華隊戰袍，他對此表示，「沒辦法，有義務要打這個比賽，春訓打好、 來中華隊打好、回去再打好，就只能這樣。」至於目前的時差調整狀況，他笑說：「每年都這樣飛，來來回回，時差就是到哪裡就睡到哪裡，可能就早點起床，但睡還是照樣睡。」