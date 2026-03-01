棒球／李坤城曾因假球案不看中職 重燃熱情將赴日挺台

民進黨立委李坤城是資深棒球迷，看球超過35年，但也一度因假球案不看中華職棒，直到看見中職退役球星「恰恰」彭政閔當時在場上的拚勁，讓他重燃棒球魂，這次他也將帶著「Team Taiwan」的應援毛巾飛往日本，為參加經典賽的台灣隊應援。

李坤城的成長記憶，正好與中華職棒的歷史軌跡重疊。1990年中華職棒元年開打時，他就讀高中，常與高中同學假日到台北市立棒球場（現為台北小巨蛋）看球。

中職一開始有4隊，分別是統一獅、三商虎、兄弟象、味全龍，後來才加入時報鷹、俊國熊，李坤城現在雖常身穿中信兄弟（接手兄弟象）的棒球外套，但他一開始看棒球，是三商虎隊的鐵粉，對「火車頭」涂鴻欽、全壘打王林仲秋、洋將鷹俠及哥雅等名將，如數家珍。

然而，1996年爆發的「黑鷹事件」及後續一連串假球案，成為李坤城心中難以抹滅的痛。他坦言當時覺得「打假球有什麼好看的」，既然比賽不是真的，就不值得花時間投入，因此心灰意冷，轉看日職、美職，這一離開就是10多年。

「直到後來看到彭政閔，才覺得台灣棒球不一樣了！」李坤城說，他在彭政閔身上看到正直與堅持的態度，加上球隊整體形象轉變，那股正向力量讓他願意再給中職一次機會，重新回到觀眾席為台灣棒球加油，也變為死忠象迷。

為了這次經典賽，李坤城做足準備，預計6日飛往日本，將一連觀看台灣隊對戰日本、捷克及韓國賽事。他的行囊中少不了應援裝備，除了必備的紅、黑兩色「Team Taiwan」帽T，也會帶上「Team Taiwan」應援毛巾，全力吶喊，要把東京巨蛋變成「我們的主場」。

李坤城說，棒球之所以迷人就在於「球是圓的」，在正規9局的比賽中，沒有拿下27個出局數前都不算結束，永遠不知道勝負，這跟人生必須奮戰到最後一刻的道理很像。對於台灣隊的表現，他充滿信心，也提到世界12強棒球賽台灣隊完封日本奪冠的感動，「那是不可置信的冠軍」。

儘管這次經典賽強敵環伺，他認為只要台灣隊發揮韌性，如果能跟日本一起晉級複賽，前進美國邁阿密，那就太棒了。

這屆WBC將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國邁阿密進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。