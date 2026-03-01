棒球／洪孟楷赴日挺中華隊 發雞排祭品文集氣盼闖WBC複賽

世界棒球經典賽（WBC）點燃全台棒球熱，看球超過30年的資深棒球迷、國民黨立委洪孟楷，這次不僅將帶著國旗飛往東京巨蛋應援，誓言當中華隊最強的「10號隊友」，更發布祭品文集氣，倘若中華隊成功晉級WBC複賽，將發放300份雞排。

洪孟楷從中華職棒2年（民國80年）開始看棒球，是兄弟象（中信兄弟前身）的球迷；談到「一代象」先發打序，洪孟楷眼神發亮，不管是「盜帥」林易增，還是「棒球先生」李居明等人，全都如數家珍。

年輕時期的洪孟楷更是熱血，談起2001年在台灣進行的世界盃棒球賽，當時全台沸騰的景象，迄今仍印象深刻，甚至2004年雅典奧運棒球項目，中華隊雖未奪牌，他仍與大學同學製作海報前往機場，迎接選手回台。

這次WBC台灣隊賽事一票難求，洪孟楷受訪透露，早在半年前就與太太約定要去東京幫中華隊加油，也很幸運透過日本友人搶到門票，預計觀看台灣對日本、捷克及韓國等3場賽事，這也是他在WBC賽事中，連續3屆進場為中華隊加油。

為了幫選手打氣，洪孟楷也說要攜帶大面國旗進場應援，也會帶6面皆為6的充氣骰子，盼望棒棒「骰到六」，延續世界棒球12強賽中華隊奪冠的氣勢與好運。

洪孟楷預計6日飛往東京，他已發文預告，只要中華隊順利晉級、前進邁阿密，就發300份雞排，與大家同樂，一起為中華英雄加油。

洪孟楷說，中華隊面對擁有大谷翔平等人的日本隊，以及實力堅強的韓國、澳洲等強敵，硬仗在所難免，但「球是圓的」，更何況短期盃賽看重的是團隊默契與士氣。

他強調，發雞排是為了拋磚引玉，展現輸人不輸陣的決心，只要中華隊能從分組賽脫穎而出，就會發放300份雞排；若能一路挺進邁阿密，屆時絕對會再加碼。

洪孟楷表示，作為球迷，最大的參與就是到場吶喊。對於這屆經典賽，他抱持著「關關難過關關過」的信念，期待中華隊能打出感動人心的比賽、拿下佳績，再度凝聚全台民眾的心。

這屆WBC將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國邁阿密進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。