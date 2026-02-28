台日交流賽／劉基鴻4支4手感火燙 「用好表現幫中華隊加油」

味全龍隊今天在「台日棒球國際交流賽」最終戰面對日職火腿隊，以3：12吞下敗仗，陣中三壘手劉基鴻單場4安、2打點一支獨秀。他認為，目前還在春訓熱身賽的初期，自己只是剛好今天狀況比較好，希望好手感可以繼續保持。

對戰日職一軍陣容吞下苦澀敗仗，賽後味全龍總教練葉君璋面色凝重，他表示：「這場比賽可以明確看得出兩支球隊的差距，不管是在力量、技術或是經驗上，我們的確差火腿有一段距離，希望接下來繼續努力，成為可以追上他們的動力。」

劉基鴻今天擔任先發三壘手、打第7棒，首打席從火腿先發投手金村尚真手中敲出一壘打，送回全隊第1分，4局下第二打席則是從金村手中轟出左外野陽春砲，之後兩打席再敲二壘打、一壘打，單場4支4、2打點。

劉基鴻提到，其實對於今天的比賽沒有想太多，「有那麼好的比賽，可以跟那麼好的打者對決，就想把自己最好的表現拿出來。」對於日職一軍的投手，他認為每個上來的投手球速都很快、變化球犀利，在控球上也比台灣投手更精準且細膩一些。

劉基鴻是這四天交流賽中唯一開轟的台灣打者，接在中華隊的賽事隔天繳出好表現，不免受到更多的討論，他笑說，「希望用自己的好表現幫他們加油打氣，讓他們可以打更好。」