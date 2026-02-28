快訊

前所未見報復美以！伊朗攻擊多國目標 CNN：不惜一切代價懲罰美國

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

台日交流賽／劉基鴻4支4手感火燙 「用好表現幫中華隊加油」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊三壘手劉基鴻敲出4天交流賽中，台灣打者的唯一1轟。記者許正宏／攝影
味全龍隊三壘手劉基鴻敲出4天交流賽中，台灣打者的唯一1轟。記者許正宏／攝影

味全龍隊今天在「台日棒球國際交流賽」最終戰面對日職火腿隊，以3：12吞下敗仗，陣中三壘手劉基鴻單場4安、2打點一支獨秀。他認為，目前還在春訓熱身賽的初期，自己只是剛好今天狀況比較好，希望好手感可以繼續保持。

對戰日職一軍陣容吞下苦澀敗仗，賽後味全龍總教練葉君璋面色凝重，他表示：「這場比賽可以明確看得出兩支球隊的差距，不管是在力量、技術或是經驗上，我們的確差火腿有一段距離，希望接下來繼續努力，成為可以追上他們的動力。」

劉基鴻今天擔任先發三壘手、打第7棒，首打席從火腿先發投手金村尚真手中敲出一壘打，送回全隊第1分，4局下第二打席則是從金村手中轟出左外野陽春砲，之後兩打席再敲二壘打、一壘打，單場4支4、2打點。

劉基鴻提到，其實對於今天的比賽沒有想太多，「有那麼好的比賽，可以跟那麼好的打者對決，就想把自己最好的表現拿出來。」對於日職一軍的投手，他認為每個上來的投手球速都很快、變化球犀利，在控球上也比台灣投手更精準且細膩一些。

劉基鴻是這四天交流賽中唯一開轟的台灣打者，接在中華隊的賽事隔天繳出好表現，不免受到更多的討論，他笑說，「希望用自己的好表現幫他們加油打氣，讓他們可以打更好。」

味全龍隊三壘手劉基鴻，單場4安2打點。記者許正宏／攝影
味全龍隊三壘手劉基鴻，單場4安2打點。記者許正宏／攝影
味全龍隊三壘手劉基鴻，單場4安2打點。記者許正宏／攝影
味全龍隊三壘手劉基鴻，單場4安2打點。記者許正宏／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者許正宏／攝影

劉基鴻 味全龍 日本火腿

延伸閱讀

台日交流賽／味全龍3：12不敵火腿 劉基鴻開轟掃4安、2打點

台日交流賽／味全龍3：12不敵火腿 劉基鴻開轟掃4安、2打點

台日交流賽／劉基鴻砲轟火腿先發 4天來台灣球員第一轟

經典賽／葉君璋評徐若熙接近巔峰 笑稱中華隊很多王建民

相關新聞

台日交流賽／味全龍3：12不敵火腿 劉基鴻開轟掃4安、2打點

「2026台日棒球國際交流賽」最終戰，日職火腿隊全場揮出16支安打，包括在第2局「背靠背」全壘打，終場以12：3擊敗中職...

中職／Fubon Angels迎5位練習生轉正 寶兒、Kapo約滿不續

富邦悍將隊今天公布2026年度Fubon Angels成員異動，去年以練習生徵選及培訓加入「Fubon Angels m...

台日交流賽／劉基鴻4支4手感火燙 「用好表現幫中華隊加油」

味全龍隊今天在「台日棒球國際交流賽」最終戰面對日職火腿隊，以3：12吞下敗仗，陣中三壘手劉基鴻單場4安、2打點一支獨秀。...

中職／富邦悍將給離隊同意書 台鋼宣布「化布坎南為坎南」

台鋼雄鷹確定簽下布坎南（David Buchanan），並以新的登錄名「坎南」加盟、背號98號，台鋼球團今天宣布，「經過...

中職／引退年想收到的驚喜？陳鏞基不忘點名胡金龍

統一獅隊在28日於台南棒球場舉辦每年開季前例行的球迷同樂會活動，共有超過3000人進場參與，除了能與球星近距離接觸的棒球...

台日交流賽／劉基鴻砲轟火腿先發 4天來台灣球員第一轟

「2026台日棒球國際交流賽」最後一場比賽，今天由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰日職火腿隊，龍隊在4局下由劉基鴻從火腿隊先發投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。