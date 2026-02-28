中職／富邦悍將給離隊同意書 台鋼宣布「化布坎南為坎南」

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布坎南加盟。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹確定簽下布坎南（David Buchanan），並以新的登錄名「坎南」加盟、背號98號，台鋼球團今天宣布，「經過身分照會程序之後，感謝富邦悍將球團給予離隊同意書，才能提前順利網羅。」

布坎南去年球季效力於富邦悍將隊，單季11場登板都是先發，共投64.2局，被擊出65支安打，送出39次奪三振，防禦率1.95；當中曾有1場與台鋼雄鷹交手紀錄，6.1局失2分，被魔鷹敲出1發全壘打。

台鋼雄鷹總教練洪一中在今年球隊春訓開訓時「說溜嘴」，透露今年網羅布坎南入隊，然而依照中職「228條款」規定，原洋將在2月28日前受優先議約權保護，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，因此掀起爭議。

今天台鋼宣布，富邦悍將球團已給予布坎南離隊同意書，新球季他確定轉戰台鋼雄鷹，並改名為「坎南」再出發，台鋼球團表示，「期待化布坎南為坎南，在場上化任何不可能為可能，幫助台鋼雄鷹衝擊總冠軍。」

今年台鋼洋將戰力包括去年就在陣中的3投1野，櫻井周斗、艾速特、後勁及魔鷹，如今再加入轉學來的新同學坎南。

台鋼雄鷹 富邦悍將

