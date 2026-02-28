高中木棒聯賽劉任右5局11K拿MVP 平鎮奪第7冠

平鎮高中先發左投劉任右5局11K無失分的好投，幫助球隊以1：0險勝穀保家商，抱回隊史在高中木棒聯賽的第7座冠軍，也締造2連霸。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）的冠軍戰，兩隊先發投手都展現壓制力，劉任右投了5局締造11次三振，而穀保吳昊翔則是4.1局無失分，前5局打完雙方都是0：0。

6局上穀保的攻勢因平鎮積極換投而中斷，6局下平鎮則是由劉桓宇擊出左外野深遠三壘安打，邱文佑再補上高飛犧牲打搶下寶貴分數，完成衛冕。

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊實力相當，這場比賽相當精彩，就看誰有先得分機會，劉任右今天每一局都是全力在丟，雖然一段時間沒出賽，但感覺不出生疏，勇敢塞好球，感謝他有壓制到對手。

拿下最有價值球員（MVP）的劉任右表示：「去年冠軍戰雖然也先發，但只投3局，今天投球興奮又緊張，希望比去年進步。」雖然自去年U18世界盃之後陷入低潮，但感謝教練一直鼓勵調整，劉任右期待經此一役，升上高三能有更好成績。