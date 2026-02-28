台日交流賽／味全龍3：12不敵火腿 劉基鴻開轟掃4安、2打點

「2026台日棒球國際交流賽」最終戰，日職火腿隊全場揮出16支安打，包括在第2局「背靠背」全壘打，終場以12：3擊敗中職味全龍隊，4場交流賽都由日職球隊勝出；而此戰龍隊劉基鴻繳出單場4安、2打點的超火燙表現，成為陣中的最大亮點。

味全龍隊今天排出郭郁政先發，首局雖被敲2支安打，但靠著中外野手郭天信長傳阻殺，替他化解失分危機。郭郁政續投第2局則是被西川遙輝和洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）連敲2轟，單局面對9名打者、挨5支安打、失5分。

火腿隊此戰由金村尚真先發，2局下陳子豪獲保送上壘，推進上得點圈後，劉基鴻適時安打敲回全隊第1分。但火腿打線在接著在3、4局面對龍隊第二任投手蔣銲持續添得分數，將比數拉開為7：1。

4局下劉基鴻從金村尚真手中擊出左外野陽春全壘打，是台灣選手在這4天交流賽的首轟，他一人打回此戰龍隊的前2分打點。5局下郭天信在2出局後擊出二壘打，之後靠火腿隊的守備失誤跑回全隊第3分。

然而龍隊投手之後登板的牛棚投手持續失分，曹祐齊投2局，被敲出1支安打，出現1次四壞球保送和2次觸身球保送，失1分。林子昱在第8局登板，2出局後連續讓6名打者上壘，投0.2局失4分，火腿隊拉開9分領先。

火腿隊在第7局起依序推出宮西尚生、田中正義，連續解決6名打者，杉浦稔大9局下登板，被劉基鴻敲出安打，但沒有失分，替火腿隊守住勝利。火腿隊打線合計掃出16支安打，包括2發全壘打，另獲得10次四死球保送，攻下12分。

龍隊打線則是全場敲7安，第7棒劉基鴻貢獻4安，依序為一壘打、全壘打、二壘打、一壘打，單場4支4、2打點；第2棒郭天信則有雙安加上一次守備「雷射肩」表現。