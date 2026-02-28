快訊

中職／引退年想收到的驚喜？陳鏞基不忘點名胡金龍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊陳鏞基（左）、蘇智傑（右）出席球迷活動「球星獅訊室」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳鏞基（左）、蘇智傑（右）出席球迷活動「球星獅訊室」。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在28日於台南棒球場舉辦每年開季前例行的球迷同樂會活動，共有超過3000人進場參與，除了能與球星近距離接觸的棒球教室、新人表演秀等，球星獅訊室活動更是在活動開始前就有眾多球迷卡位，只為能聽到更多球星們私底下的小故事。

今年球星獅訊室共分成兩組，第一組邀請到陣中強打代表的陳鏞基蘇智傑潘傑楷。在與球迷打招呼的時候，陳鏞基以「今年是最後一年球季」開頭，讓球迷紛紛發出不捨的加油聲。

配合球隊所安排的系列活動，陳鏞基今年將前往故鄉台東進行主場賽事，陳鏞基表示，能夠在最後一年有這個機會回到故鄉打球，他相當珍惜這個機會，也希望今年可以保持健康，跟學弟們一起順順利利地完成最後的球季。

而談起陳鏞基是個什麼樣的前輩？蘇智傑與潘傑楷紛紛表示，兩人都是台東出身，也是從小看陳鏞基打球長大，當時進到獅隊一起練球時，真的有種「我跟球星一起在打球」的不真實感，而且兩人也透露，陳鏞基是個不藏私的前輩，常常與他們交流，從場上的經驗或心理層面的建議等等，讓他們收穫很多。

對於2025球季的回顧，蘇智傑提到，去年因傷勢無法好好為球隊貢獻，休賽季時與陳傑憲一同前往日本自主訓練，透過數據分析，讓他找到更適合自己的訓練方向，目前自己春訓調整的狀況也相當不錯，期待新賽季自己可以好好發揮實力。

潘傑楷提到，因為12強冠軍的光環，受到更多期待與關注，確實壓力比較大，但自己也學會如何去調適心態，若有更好的建議自己也會接受跟學習，希望自己能夠拿出不辜負球迷期待的表現，見證他的成長。

問到有沒有想要在退休這年收到什麼驚喜？陳鏞基打趣的說，希望今年換（胡）金龍穿上寫著鏞基字樣的T恤，擔任自己引退活動的嘉賓，讓全場笑聲不斷，兩位學弟也表示，一定會努力跟鏞基前輩一起拿下最後的榮耀。

統一獅隊舉辦季前球迷同樂會活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦季前球迷同樂會活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦季前球迷同樂會活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦季前球迷同樂會活動。圖／統一獅隊提供

