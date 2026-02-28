台日交流賽／劉基鴻砲轟火腿先發 4天來台灣球員第一轟

「2026台日棒球國際交流賽」最後一場比賽，今天由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰日職火腿隊，龍隊在4局下由劉基鴻從火腿隊先發投手金村尚真手中轟出一發左外野陽春全壘打，是4天賽事以來，台灣球員的第一轟。

台日交流賽前3天賽事，日職球隊合計敲出6發全壘打，首戰日職軟銀隊對上中信兄弟單場2轟，包括正木智也3分砲、井上朋也2分砲，第2戰軟銀對上經典賽中華隊再有笹川吉康擊出陽春全壘打。

第3戰火腿隊面對中華隊，郡司裕也、西川遙輝及萬波中正各敲一發全壘打，而今天火腿隊與味全龍隊交手，2局上西川遙輝及洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）「背靠背」全壘打，截至此戰4局為止，日職選手已在大巨蛋擊出8發全壘打。