聽新聞
0:00 / 0:00
台日交流賽／劉基鴻砲轟火腿先發 4天來台灣球員第一轟
「2026台日棒球國際交流賽」最後一場比賽，今天由味全龍隊在台北大巨蛋迎戰日職火腿隊，龍隊在4局下由劉基鴻從火腿隊先發投手金村尚真手中轟出一發左外野陽春全壘打，是4天賽事以來，台灣球員的第一轟。
台日交流賽前3天賽事，日職球隊合計敲出6發全壘打，首戰日職軟銀隊對上中信兄弟單場2轟，包括正木智也3分砲、井上朋也2分砲，第2戰軟銀對上經典賽中華隊再有笹川吉康擊出陽春全壘打。
第3戰火腿隊面對中華隊，郡司裕也、西川遙輝及萬波中正各敲一發全壘打，而今天火腿隊與味全龍隊交手，2局上西川遙輝及洋砲卡斯楚（Rodolfo Castro）「背靠背」全壘打，截至此戰4局為止，日職選手已在大巨蛋擊出8發全壘打。
今天火腿與味全龍之戰，4局上打完，火腿隊以7：1領先；4局下劉基鴻從金村尚真手中轟出左外野陽春全壘打，是這次交流賽台灣選手的首轟，味全龍隊再追回1分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。