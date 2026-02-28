中華隊出發宮崎備戰經典賽 桃機水門禮送行

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，班機出發時機場公司準備水門禮送行。記者葉信菉／攝影
中華隊今日下午將從桃園機場直飛宮崎，雖然今天抵達宮崎時天氣良好，但預計3月2日與3日的比賽將受雨勢干擾，球隊需做好應變準備，全力迎戰經典賽。

旅美球員預計今晚抵達宮崎與中華隊會合，外界對「完全體」陣容期待升高，但隊長陳傑憲認為，與其追求完整，不如先把自己準備到最好，才能形成整體默契。

本屆世界棒球經典賽中，中華隊分在C組，將與澳洲隊、捷克隊在宮崎進行官辦熱身賽，面臨天氣變化考驗，球隊必須做好一場比賽取消甚至全數泡湯的心理準備。南韓、日本隊則在大阪京瓷巨蛋舉行熱身賽，不受雨勢影響。

中華隊 經典賽 棒球

