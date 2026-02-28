中職／張政禹落選中華隊不灰心 集訓美食太好吃回龍隊遭虧變胖

快訊

中央社／ 台北28日電
經典賽中華隊張政禹。記者劉學聖／攝影
經典賽中華隊張政禹。記者劉學聖／攝影

中職味全龍主力內野手張政禹未能擠進經典賽中華隊30人名單，今天回到母隊訓練，他表示，不會灰心，繼續努力下次還有機會，並笑說被隊友虧赴國家隊集訓感覺變胖。

中華隊即將於下週征戰世界棒球經典賽（WBC），然而世界棒球12強賽冠軍國手張政禹未能擠進30人名單，無緣再次披上中華隊戰袍。張政禹接受媒體聯訪時表示，不會感到灰心，畢竟是自己實力不夠好，沒辦法獲得教練團青睞，並正向提到再繼續努力，下次還有機會。

重新加入龍隊訓練，積極備戰下個月開打的中職賽季，張政禹提到很開心回歸，尤其在國家隊集訓時已把強度拉起來，因此銜接上並沒有生疏感，只是目前手肘微微痠痛，丟球會有點不舒服，但應該不至於影響賽季。

張政禹打趣，回到龍隊後被虧有點變胖，畢竟在中華隊集訓的伙食太好吃。他還笑說不敢量體重，擔心是不健康的胖，「謝謝會長（蔡其昌）跟所有工作人員，東西真的太好吃了。」

中華隊在台日棒球國際交流賽分別不敵日職軟銀鷹、日本火腿隊，尤其打線熄火可能成為一大隱憂。然而張政禹認為，每個人的掌握度都還不錯，都有鎖定想要打的球，擊球策略是正確方向，「不太擔心他們，搞不好去日本就變不一樣。」

張政禹 世界棒球12強 中職

