中職／Fubon Angels迎5位練習生轉正 寶兒、Kapo約滿不續

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天公布2026年度Fubon Angels成員異動，「Fubon Angels mini」陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee，在新球季升格成為Fubon Angels的正式成員，寶兒及 Kapo則在合約到期後不續聘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布2026年度Fubon Angels成員異動，去年以練習生徵選及培訓加入「Fubon Angels mini」的5位成員陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee，在新球季升格成為Fubon Angels的正式成員，原成員Kesha今年起轉任富邦悍將Twitch節目主持人，寶兒及 Kapo則在合約到期後不續聘，球團祝福2位未來能有更好的發展。

富邦育樂在去年展開練習生培訓企劃，選出10位練習生組成「Fubon Angels mini」，其中5名成員陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee在經過一系列的培訓和實際應援磨練後，在今年球季確定升格為Angels正式成員，成為團隊的生力軍。 艾曼達、許芸、茉綝則因個人生涯規劃決定離開團隊；妮塔和珈嘉則繼續以Angels mini角色，朝升格正式成員的目標努力。

正式成員調整部分，寶兒及 Kapo在合約到期後不續聘，球團感謝2位成員過往為團隊的付出，祝福未來無論在任何地方，都能有很好的發展。 另外成員Kesha展現多元才華，今年起將轉換跑道，接下富邦悍將 Twitch 官方頻道節目的主持人任務。

韓籍成員則有李珠珢、李晧禎及展開第三年悍將應援的李雅英、南珉貞等4人，截至目前為止，Fubon Angels 共有26名正式成員及2名Angels mini。

悍將球團預計在3月下旬舉辦Fubon Angels開季記者會，屆時將介紹今年度的全體成員、全新制服及新球季應援亮點。

Fubon Angels 富邦悍將 李晧禎

