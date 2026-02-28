經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

中華隊今天啟程前往日本宮崎，為3月5日在東京開打的世界棒球經典賽（WBC）做最後備戰，旅美球員也將在今天報到，中華隊「完全體」準備亮相，總教練曾豪駒表示：「會打出一場場感動的比賽，去爭取最好的成績。」

中華隊準備上戰場，桃園機場也有眾多球迷前來壯行，外野手宋晟睿昨天交流賽後才被通知遞補龍恩（Jonathon Long）進入中華隊名單，今天身著合身的西裝一起出發。

曾豪駒表示，宋晟睿在最後補進名單中，他的心情非常複雜，因為不想看到任何選手受傷，「他心中有這樣的心情，他遞補進來也會承接這份責任和榮耀，去打出好成績。」

其他被列入集訓名單但未獲正選的中職球員，也一路在中華隊陣中支援到昨天交流賽結束，曾豪駒表示，在正式比賽時，「會帶著他們奮戰的精神，去爭取最佳成績。」

中華隊在本周兩場與日職軟銀隊、火腿隊的交流賽，分別以0：4、1：6落敗，狀況還在持續調整中，陳傑憲也向隊友們喊話，「這兩場高強度的比賽，或許我們沒有打很好，但能在正式比賽前知道自己哪裡不足，還有幾天可以將狀況調整到最好。」

6名旅美球員預計今天晚上都會抵達宮崎和中華隊會和，外界認為，「完全體」的中華隊更受期待，對此陳傑憲表示：「與其說完全體，不如先把自己準備到最好，每一個人把自己分內的工作做好，整合起來就是很棒的團隊。」