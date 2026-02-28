經典賽／中華隊「完全體」宮崎亮相 陳傑憲：不要想著依靠誰

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，機場許多球迷夾道歡迎。記者葉信菉／攝影
中華隊今天啟程前往日本宮崎，為3月5日在東京開打的世界棒球經典賽（WBC）做最後備戰，旅美球員也將在今天報到，中華隊「完全體」準備亮相，總教練曾豪駒表示：「會打出一場場感動的比賽，去爭取最好的成績。」

中華隊準備上戰場，桃園機場也有眾多球迷前來壯行，外野手宋晟睿昨天交流賽後才被通知遞補龍恩（Jonathon Long）進入中華隊名單，今天身著合身的西裝一起出發。

曾豪駒表示，宋晟睿在最後補進名單中，他的心情非常複雜，因為不想看到任何選手受傷，「他心中有這樣的心情，他遞補進來也會承接這份責任和榮耀，去打出好成績。」

其他被列入集訓名單但未獲正選的中職球員，也一路在中華隊陣中支援到昨天交流賽結束，曾豪駒表示，在正式比賽時，「會帶著他們奮戰的精神，去爭取最佳成績。」

中華隊在本周兩場與日職軟銀隊、火腿隊的交流賽，分別以0：4、1：6落敗，狀況還在持續調整中，陳傑憲也向隊友們喊話，「這兩場高強度的比賽，或許我們沒有打很好，但能在正式比賽前知道自己哪裡不足，還有幾天可以將狀況調整到最好。」

6名旅美球員預計今天晚上都會抵達宮崎和中華隊會和，外界認為，「完全體」的中華隊更受期待，對此陳傑憲表示：「與其說完全體，不如先把自己準備到最好，每一個人把自己分內的工作做好，整合起來就是很棒的團隊。」

陳傑憲也說：「不要想著依靠誰，反而是要隨時把自己準備好，等旅外球員回來，相信大家一定會磨出不一樣的火花。」他也期待宮崎的兩場官辦熱身賽，球隊能打出怎麼樣的隊型，「相信到時候苦惱的不是我們，是總教練，讓他去規劃最棒的陣型。」

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，總教練曾豪駒感謝球迷到場支持。記者葉信菉／攝影
中華隊隊長陳傑憲（前）談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。記者葉信菉／攝影
