影／中華隊直飛宮崎備戰經典賽 陳傑憲談交流賽收穫

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。

中華職棒會長蔡其昌特別公開點名感謝中華航空全力支援，表示華航此次為國家隊安排包機服務，讓選手在旅途中享有最舒適的飛行體驗，並可直飛日本宮崎，避免先抵達福岡再轉乘巴士、長途拉車三小時的舟車勞頓，大幅減輕體力消耗與旅程壓力。

談及出征心情，蔡其昌引用唐代詩人王昌齡「從軍行七首·其四」名句「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，形容中華隊此行強敵環伺、困難重重，但全隊早已做好迎戰準備。他指出，教練團與選手自一個多月前即展開密集集訓，積極凝聚共識、培養默契，拿出最好的一面展現在經典賽舞台。