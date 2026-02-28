快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

影／中華隊直飛宮崎備戰經典賽 陳傑憲談交流賽收穫

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，運動部長李洋（前排右四）、中華職棒會長蔡其昌（前排右五）、華航董事長高星潢（前排右六）、華航總經理陳漢銘（前排右七）等人前往支持。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，運動部長李洋（前排右四）、中華職棒會長蔡其昌（前排右五）、華航董事長高星潢（前排右六）、華航總經理陳漢銘（前排右七）等人前往支持。記者葉信菉／攝影

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。

中華職棒會長蔡其昌特別公開點名感謝中華航空全力支援，表示華航此次為國家隊安排包機服務，讓選手在旅途中享有最舒適的飛行體驗，並可直飛日本宮崎，避免先抵達福岡再轉乘巴士、長途拉車三小時的舟車勞頓，大幅減輕體力消耗與旅程壓力。

談及出征心情，蔡其昌引用唐代詩人王昌齡「從軍行七首·其四」名句「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，形容中華隊此行強敵環伺、困難重重，但全隊早已做好迎戰準備。他指出，教練團與選手自一個多月前即展開密集集訓，積極凝聚共識、培養默契，拿出最好的一面展現在經典賽舞台。

運動部長李洋也到場支持，他感謝所有身披中華隊的教練及選手，他深知這背負著所有國人的期待與壓力，相信所有國人都會成為最堅實的後盾。

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，機場許多球迷夾道歡迎。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，機場許多球迷夾道歡迎。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，華航董事長高星潢（前排右二）送上馬到成功琉璃座，由中華職棒會長蔡其昌（前排右一）代表接收。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，華航董事長高星潢（前排右二）送上馬到成功琉璃座，由中華職棒會長蔡其昌（前排右一）代表接收。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。記者葉信菉／攝影
中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒球國際交流賽，他表示這兩場高強度的比賽也許打得不是那麼好，但感謝對手提供這麼高強度的比賽，讓大家在正式比賽之前能夠知道自己哪裡不足，能盡快做調整，每一個人把自己都準備好，整合起來就是很棒的團隊。記者葉信菉／攝影

中華隊 經典賽 棒球

延伸閱讀

經典賽／李洋替中華隊送機 「國人會成為國家隊最堅實的後盾」

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

經典賽／自辦賽7戰1轟 中華隊長程砲火期待「美化」成效

經典賽／中華隊啟程赴日 6旅美球員會合官辦熱身賽備戰

相關新聞

影／中華隊直飛宮崎備戰經典賽 陳傑憲談交流賽收穫

中華隊今天前往桃園機場，搭乘華航包機前往宮崎，展開世界棒球經典賽（WBC）前最後階段的移地訓練，隊長陳傑憲談到兩場台日棒...

木棒聯賽／先發投手蔡辰瀧完封好投 平鎮連3屆晉冠軍戰

高中木棒聯賽4強平鎮高中靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投，終場以2比0擊退普門中學，連3屆挺進冠軍戰，將連3屆與穀...

日職／享用道地台灣啤酒、小籠包 山川穗高狂讚：太好吃了！

日本職棒軟銀隊近日來台灣打交流賽，球星山川穗高日前造訪薩利亞餐廳直呼很難吃，引發球迷熱議。今天凌晨他分享「台灣在地美食」照片，給予高度肯定。 山川穗高先前在社群平台提到，由於台灣在地美食只能用現

木棒聯賽／穀保大勝西苑晉4強 張乙安秀二刀飆速147

高中木棒聯賽穀保家商張乙安展現二刀，今天8強對西苑高中，打擊方面有1安2打點，後援登板投1局無失分，突破極速飆至約147...

木棒聯賽／陳宥銘霸氣後援穩守 普門重返4強

高中木棒聯賽8強，普門中學今天團隊敲出11支安打，陳宥銘後援2.1局無失分穩守、展現霸氣，助隊以6比3擊敗台東體中，繼1...

中職／確定了！Fubon Angels 「大哥」李晧禎本季加入悍將應援

悍將家人們熟悉的「大哥」回來了！富邦悍將球團今日正式宣布，Fubon Angels隊史首位韓援「釜山女神」李晧禎，將於2026年球季續以Fubon Angels身分為悍將應援，回到新莊城堡和大家一起留

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。