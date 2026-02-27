木棒聯賽／先發投手蔡辰瀧完封好投 平鎮連3屆晉冠軍戰

高中木棒聯賽4強平鎮高中靠著先發投手蔡辰瀧一夫當關演出完封好投，終場以2比0擊退普門中學，連3屆挺進冠軍戰，將連3屆與穀保家商爭冠。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強，平鎮高中今天與普門中學交手，雙方形成低比分戰役。平鎮3局下率先突破普門投手，蘇子進在2人出局後選到保送，彭成安、劉桓宇連續敲出安打，先馳得點。

平鎮4局下再起攻勢，普門先發投手黃子芫一開始就投出保送，普門換上葉韋辰登板接替投球，平鎮高宥軒敲出安打，吳柏承補上高飛犧牲打再下一城。

平鎮先發投手蔡辰瀧今天僅用72球就完投，第6局更僅用4球就抓到3名出局數，全場只被敲出4安打，投出4次三振，沒有四死球，最快球速約147公里、拿下勝投。

蔡辰瀧是去年木棒聯賽最有價值球員（MVP），平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧昨天8強賽就在場邊準備，面對普門一定要用有壓制力的投手才行，4強賽最難打，一定要先搶下來，蔡辰瀧今天用球數少，控球、變化球好，勇敢解決打者。

蔡辰瀧說，高中第一次對普門投球，對方積極出棒，一開始有壓力，隊友幫忙打進分數後就好一點，想法是投給對方打，今天球速發揮還不是很滿意，希望畢業前可以挑戰極速153公里，以旅外為優先目標。

至於另一場4強賽，穀保家商靠著投手羅于晏後援3局守住勝利，以7比6險勝麥寮高中，連4年前進冠軍戰。

冠軍戰連3屆上演平鎮、穀保對決戲碼，平鎮將尋求隊史第7冠，穀保則要力拚第8冠，明天決賽將在下午1時於嘉義市立棒球場開打，季軍戰則在上午10時先進行，由普門中學對戰麥寮高中。