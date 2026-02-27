經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）加入中華隊練習第一天，與過去就有交情的林家正（左）互動。記者余承翰／攝影
台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）初次造訪台灣，為下周開打的世界棒球經典賽（WBC）做準備，從昨天下飛機開始就受到台灣球迷和媒體的高度關注，費爾柴德直呼，跟過往接受採訪的陣仗完全不同，但也感到十分興奮。

費爾柴德將披上中華隊戰袍參與本屆經典賽，也是因為這次機會，讓他首次來到母親出生的地方，昨天抵達台灣後，就感受到球迷的熱情，今天他現身台北大巨蛋加入球隊賽前練習，也吸引大批媒體採訪。

費爾柴德（Stuart Fairchild）參與中華隊賽前打擊練習。記者余承翰／攝影
費爾柴德表示，過去雖有不少媒體採訪的經驗，但今天是完全不同陣仗，感覺很興奮。在另一名混血好手在龍恩（Jonathan Long）因傷退出後，費爾柴德無論在場上、場下都受到更多的關注，預計在比賽中的責任也會更重。

然而費爾柴德沒有因此而感受到壓力，他表示：「只有我自己可以給自己壓力，我就是來這裡享受棒球、來這裡打棒球，希望能夠做到最好，讓台灣的球迷感到驕傲。」

今天來到球場後，是費爾柴德首次和中華隊現有陣容中的全體隊職員相見歡，他提到，「大家都很歡迎我，每一位選手看起來人都很好。」

