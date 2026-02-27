日職／享用道地台灣啤酒、小籠包 山川穗高狂讚：太好吃了！
日本職棒軟銀隊近日來台灣打交流賽，球星山川穗高日前造訪薩利亞餐廳直呼很難吃，引發球迷熱議。今天凌晨他分享「台灣在地美食」照片，給予高度肯定。
山川穗高先前在社群平台提到，由於台灣在地美食只能用現金交易，因此先去日本連鎖餐廳薩利亞，沒想到餐點讓他非常不滿意，他老實評價「超難吃」，引發台灣網友熱議。
昨晚他貼出3張照片，他給台灣啤酒的評價是「口感清爽，十分順口」，雞湯麵線則是「風味令人讚嘆」，常見的小籠包配薑絲讓他大讚：「太好吃了吧，這到底是什麼？」
山川穗高還貼出熱炒店的食物，但沒有做出任何評價。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。