日職／享用道地台灣啤酒、小籠包 山川穗高狂讚：太好吃了！

聯合新聞網／ 綜合報導
軟銀隊山川穗高。記者曾原信／攝影

日本職棒軟銀隊近日來台灣打交流賽，球星山川穗高日前造訪薩利亞餐廳直呼很難吃，引發球迷熱議。今天凌晨他分享「台灣在地美食」照片，給予高度肯定。

山川穗高先前在社群平台提到，由於台灣在地美食只能用現金交易，因此先去日本連鎖餐廳薩利亞，沒想到餐點讓他非常不滿意，他老實評價「超難吃」，引發台灣網友熱議。

昨晚他貼出3張照片，他給台灣啤酒的評價是「口感清爽，十分順口」，雞湯麵線則是「風味令人讚嘆」，常見的小籠包配薑絲讓他大讚：「太好吃了吧，這到底是什麼？」

山川穗高分享自己喝台啤、吃雞湯麵線、小籠包。截圖自山川穗高IG

山川穗高還貼出熱炒店的食物，但沒有做出任何評價。

山川穗高分享自己吃熱炒。截圖自山川穗高IG

