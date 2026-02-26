經典賽／徐若熙3局好投 中華隊全場僅2安0：4遭軟銀完封

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
軟銀隊先發投手徐若熙。記者許正宏／攝影
軟銀隊先發投手徐若熙。記者許正宏／攝影

「2026年台日棒球國際交流賽」今天進行第2場賽事，由中華隊在台北大巨蛋迎戰日職軟銀隊，中華隊打線受到徐若熙在內的6名軟銀投手輪番壓制，全場僅敲2支安打、吞下7次三振，投手群則合計被擊出9支安打（1轟），終場以0：4遭到完封。

軟銀隊此戰推出台灣投手徐若熙迎戰，登板投出的第2球，球速就飆到平他生涯最快的158公里，首局投出3上3下，第2局被吳念庭擊出首安，3局上則是對江坤宇投出四壞球保送，投完3局無失分退場。

徐若熙今天投3局用44球，被敲1安、投出1保送、送出2次三振，沒有失分。之後軟銀中村稔彌中繼1局無失分，大津亮介第5局登板，2出局後被林家正擊出二壘打，投2局沒有失分。

7局起軟銀隊洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、軟銀終結者杉山一樹、津森宥紀各投1局，僅讓中華隊打者靠1次觸身球上壘，軟銀隊全場動用6名投手，完封中華隊打線。

中華隊則是排出鄭浩均擔任先發投手，開賽面對軟銀開路先鋒柳町達投出保送，之後還發生投手犯規，將跑者送上得點圈，2出局後對第4棒山川穗高再投出保送，接著讓秋廣優人擊出飛球出局，化解危機。第2局鄭浩均投出3上3下、送出2次三振。

3局上鄭浩均在1出局後被柳町達敲出首安，接著讓他因盜壘和暴投攻佔得點圈，2出局後面對栗原陵矢，投到1好3壞時因小腿抽筋退場，由中華隊最年輕、20歲的軟銀隊育成球員張峻瑋登板接替，他上場後投出壞球送打者上壘，接著被山川穗高擊出2分打點安打，軟銀隊打下2：0領先。

中華隊在第4局換上胡智爲登板，因安打、觸身球、四壞球保送製造滿壘危機，但成功守成，5局上續投則是在2出局後被軟銀隊第6棒笹川吉康轟出右外野陽春全壘打。6局上林詩翔接手，投出保送再被敲2安，滿壘時讓廣瀨隆太敲出高飛犧牲打，軟銀隊將領先擴大為4：0。

鄭浩均今天先發2.2局，被敲1安，有3次保送，失2分，另投出3K；張峻瑋0.1局被敲1安，投出1次保送，沒有失分；胡智爲投2局被揮出4支安打，有2次四死球保送，失1分；林詩翔投1局失1分，之後莊昕諺（支援）、林凱威、賴胤豪（支援）各投1局皆無失分。

中華隊此戰用7任投手，合計被擊出9支安打（1轟），還投出8次四死球保送；中華隊打線則是全場只有吳念庭及林家正敲出安打。

軟銀隊先發投手徐若熙，主投3局無失分。記者許正宏／攝影
軟銀隊先發投手徐若熙，主投3局無失分。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩均。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩均。記者許正宏／攝影
「台灣隊長」陳傑憲遭到徐若熙三振。記者許正宏／攝影
「台灣隊長」陳傑憲遭到徐若熙三振。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩均投到第三局因抽筋退場。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩均投到第三局因抽筋退場。記者許正宏／攝影
軟銀隊笹川吉康擊出陽春全壘打。記者許正宏／攝影
軟銀隊笹川吉康擊出陽春全壘打。記者許正宏／攝影
中華隊吳念庭敲出全隊首安。記者許正宏／攝影
中華隊吳念庭敲出全隊首安。記者許正宏／攝影
中華隊林家正擊出二壘打。記者許正宏／攝影
中華隊林家正擊出二壘打。記者許正宏／攝影

軟銀 中華隊

