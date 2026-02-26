木棒聯賽／穀保大勝西苑晉4強 張乙安秀二刀飆速147
高中木棒聯賽穀保家商張乙安展現二刀，今天8強對西苑高中，打擊方面有1安2打點，後援登板投1局無失分，突破極速飆至約147公里，助隊以13比1、4局搶勝晉級4強，張乙安拿下勝投。
114學年度高中棒球聯賽（木棒賽）8強賽穀保家商與西苑高中交手投打發輝，1局下黃世堯二壘打先馳得點，2局下攻勢串聯，一口氣打了16人次，單局5支安打、7次四死球保送，加上對手守備失誤，攻下11分、奠定勝基，3局下黃世堯率先敲出三壘打，許子彥高飛犧牲打，送回團隊第13分。
穀保今天派出左投吳昊翔先發，2局投出4次三振，被敲出1支安打，另有1次四壞保送，無失分；王銘賢中繼投1局被敲出2支安打，失掉1分責失分。
穀保隊長張乙安今天先發打3棒，2局敲出帶有打點的安打，2局第2次打擊機會吞下三振，今天4局上接手後援，2人出局後被敲出二壘打，及時回穩飆出三振，替球隊守住勝利。
張乙安此次木棒聯賽展現長打能力，目前為止累積敲出5轟，今天二刀演出，後援投1局被敲出1支安打、無失分，拿下勝投，最快球速147公里、突破個人生涯極速；打擊方面也有1安2打點，助隊搶勝晉級4強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。