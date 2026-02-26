經典賽／秀出少棒時與「OH桑」的合照 江坤宇換到親簽版本

「世界的全壘打王」王貞治本周來台，連續兩天現身台北大巨蛋，參與日職軟銀隊與中信兄弟、中華隊的交流賽，今天與中華隊之戰賽前，中華隊內野手江坤宇化身小粉絲，帶著兒時和王貞治的合照，請這位傳奇球星簽名。

江坤宇拿著一張兒時照片，是他國小時身穿東園國小球衣，站在年輕時的王貞治身邊。江坤宇透露：「那時候小時候，忘記是哪個比賽，在青年公園，『OH桑』來，大合照的時候我剛好在他旁邊。」

當時還是少棒球員，江坤宇就知道這名傳奇人物，「小時候有看『OH桑』的書，也有看過很多他的影片，以前打棒球的時候，他就是傳奇人物，有那麼輝煌的戰績，可以激勵到小朋友，追尋他的目標。」