快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

經典賽／王貞治直擊開轟拍手點頭 宋晟睿連兩天獲關注超開心

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊外野手宋晟睿最近支援中華隊，協助團隊訓練，今天在台北大巨蛋賽前練打時，「世界全壘打王」王貞治就在護網後面觀察，當場看到他轟出全壘打，宋晟睿說：「王貞治有拍拍手、點點頭，得到他的加持很開心。」

宋晟睿透露，台日交流賽連續兩天代表兄弟、中華隊，只有他一人練習打擊時獲得王貞治的關注，真的很酷。

重量級人士站在身後，宋晟睿形容當下就是好好享受，也不會緊張，把該做的東西做好，從未想過有一天王貞治看他打球的畫面。

日本職棒軟銀鷹隊來訪，宋晟睿把握機會觀察對方打者，覺得很有收穫。他說：「蠻新鮮的，看軟銀球員在打擊時，如何發揮最大力量。」

中華隊內野手江坤宇今天利用練球空檔，拿出東園國小時期和王貞治的合照請他簽名，宋晟睿笑說：「江坤宇還在休息室炫耀簽名照，自己很可惜沒有這種機會，現在能碰到王貞治真的很開心。」

王貞治 宋晟睿 中華隊

延伸閱讀

經典賽／拿少棒時合照獲簽名 江坤宇：王貞治是傳奇激勵後輩

經典賽／被台灣球員視為偶像 王貞治舉大谷為例：要想著超越

經典賽／王貞治點出徐若熙最大問題 期待1個月後開季有好表現

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

相關新聞

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後...

中職／確定了！Fubon Angels 「大哥」李晧禎本季加入悍將應援

悍將家人們熟悉的「大哥」回來了！富邦悍將球團今日正式宣布，Fubon Angels隊史首位韓援「釜山女神」李晧禎，將於2026年球季續以Fubon Angels身分為悍將應援，回到新莊城堡和大家一起留

經典賽／秀出少棒時與「OH桑」的合照 江坤宇換到親簽版本

「世界的全壘打王」王貞治本周來台，連續兩天現身台北大巨蛋，參與日職軟銀隊與中信兄弟、中華隊的交流賽，今天與中華隊之戰賽前...

木棒聯賽／陳宥銘霸氣後援穩守 普門重返4強

高中木棒聯賽8強，普門中學今天團隊敲出11支安打，陳宥銘後援2.1局無失分穩守、展現霸氣，助隊以6比3擊敗台東體中，繼1...

經典賽／王貞治直擊開轟拍手點頭 宋晟睿連兩天獲關注超開心

中信兄弟隊外野手宋晟睿最近支援中華隊，協助團隊訓練，今天在台北大巨蛋賽前練打時，「世界全壘打王」王貞治就在護網後面觀察，...

台日交流賽／日職火腿鬥士隊抵台 野村佑希、萬波中正隨行

「2026台日棒球國際交流賽」25日開打，日職北海道日本火腿鬥士隊今天搭機來台，許多球迷特別請假，一早就在入境大廳守候，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。