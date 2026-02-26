木棒聯賽／陳宥銘霸氣後援穩守 普門重返4強

高中木棒聯賽8強，普門中學今天團隊敲出11支安打，陳宥銘後援2.1局無失分穩守、展現霸氣，助隊以6比3擊敗台東體中，繼112學年度後，睽違兩年重返4強。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，普門中學開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊、滾地球、暴投，先馳得點，2局上靠著單局3安、東體守備失誤，單局再添3分、拉開領先差距。

東體3局下趁著普門投手、守備出現亂流一舉追回3分，普門則在5局上再以連續4安打串聯攻下2分，再將比分拉開。

東體5局下靠著失誤、2次四死球保送攻占滿壘，普門果斷換上陳宥銘救火，化解失分危機，一路投完比賽，擋住東體反撲氣勢；總計後援2.1局無失分，僅被敲出1安打，投出2次三振，沒有四死球保送，拿下勝投。

普門總教練石弘傑表示，今天3任投手類型不同，考慮臨場狀況調度，先發左投莊偉晟投得不錯，到第3局受失誤影響波及表現，中繼側投葉韋辰對右打者有壓制力；陳宥銘以後援為主，有球速及控球好，滑球、指叉球是主要武器，自高二就常在有危機時登板，投球霸氣有自信，能讓教練團安心。

陳宥銘表示，昨天16強賽面對最後1個人次有點急，教練提醒保持節奏，今天想法簡單一點，上場雖面對滿壘狀況，就當成壘上沒人去投，相信隊友守備。

陳宥銘國小、國中都在桃園龜山打球，高中選擇南下，他說，曾在平鎮高中打過一年球，但沒太多機會；在國中同學全永樂鼓勵下，決定跟隨他到普門，這兩年來抗壓性進步不少，畢業後會先念大學。