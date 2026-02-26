快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

木棒聯賽／陳宥銘霸氣後援穩守 普門重返4強

中央社／ 台北26日電
陳宥銘後援穩守率普門重返4強。 學生棒球聯盟提供
陳宥銘後援穩守率普門重返4強。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽8強，普門中學今天團隊敲出11支安打，陳宥銘後援2.1局無失分穩守、展現霸氣，助隊以6比3擊敗台東體中，繼112學年度後，睽違兩年重返4強。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，普門中學開賽就有攻勢，1局上靠著保送、犧牲觸擊、滾地球、暴投，先馳得點，2局上靠著單局3安、東體守備失誤，單局再添3分、拉開領先差距。

東體3局下趁著普門投手、守備出現亂流一舉追回3分，普門則在5局上再以連續4安打串聯攻下2分，再將比分拉開。

東體5局下靠著失誤、2次四死球保送攻占滿壘，普門果斷換上陳宥銘救火，化解失分危機，一路投完比賽，擋住東體反撲氣勢；總計後援2.1局無失分，僅被敲出1安打，投出2次三振，沒有四死球保送，拿下勝投。

普門總教練石弘傑表示，今天3任投手類型不同，考慮臨場狀況調度，先發左投莊偉晟投得不錯，到第3局受失誤影響波及表現，中繼側投葉韋辰對右打者有壓制力；陳宥銘以後援為主，有球速及控球好，滑球、指叉球是主要武器，自高二就常在有危機時登板，投球霸氣有自信，能讓教練團安心。

陳宥銘表示，昨天16強賽面對最後1個人次有點急，教練提醒保持節奏，今天想法簡單一點，上場雖面對滿壘狀況，就當成壘上沒人去投，相信隊友守備。

陳宥銘國小、國中都在桃園龜山打球，高中選擇南下，他說，曾在平鎮高中打過一年球，但沒太多機會；在國中同學全永樂鼓勵下，決定跟隨他到普門，這兩年來抗壓性進步不少，畢業後會先念大學。

普門中學 平鎮高中

延伸閱讀

經典賽／松井裕樹成日本投手退出第三人 中日龍金丸夢斗遞補支援

木棒聯賽／廖品硯先發好投 麥寮隊史首闖4強

台日交流賽／赴歐力士春訓勤練守備 高宇杰感受日式棒球「職人精神」

木棒聯賽／西苑賴承鍇好投守勝 16強出爐

相關新聞

中職／確定了！Fubon Angels 「大哥」李晧禎本季加入悍將應援

悍將家人們熟悉的「大哥」回來了！富邦悍將球團今日正式宣布，Fubon Angels隊史首位韓援「釜山女神」李晧禎，將於2026年球季續以Fubon Angels身分為悍將應援，回到新莊城堡和大家一起留

經典賽／秀出少棒時與「OH桑」的合照 江坤宇換到親簽版本

「世界的全壘打王」王貞治本周來台，連續兩天現身台北大巨蛋，參與日職軟銀隊與中信兄弟、中華隊的交流賽，今天與中華隊之戰賽前...

木棒聯賽／陳宥銘霸氣後援穩守 普門重返4強

高中木棒聯賽8強，普門中學今天團隊敲出11支安打，陳宥銘後援2.1局無失分穩守、展現霸氣，助隊以6比3擊敗台東體中，繼1...

經典賽／王貞治直擊開轟拍手點頭 宋晟睿連兩天獲關注超開心

中信兄弟隊外野手宋晟睿最近支援中華隊，協助團隊訓練，今天在台北大巨蛋賽前練打時，「世界全壘打王」王貞治就在護網後面觀察，...

台日交流賽／日職火腿鬥士隊抵台 野村佑希、萬波中正隨行

「2026台日棒球國際交流賽」25日開打，日職北海道日本火腿鬥士隊今天搭機來台，許多球迷特別請假，一早就在入境大廳守候，...

王貞治贈福岡軟銀鷹外套 賴總統笑：是不是要把我簽下來？

總統賴清德26日頒授「一等景星勳章」予旅日棒球名將、「世界全壘打王」王貞治先生，感謝其長年對台灣棒球的卓越貢獻。現場王貞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。