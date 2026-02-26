影／日職北海道日本火腿鬥士隊來了！新庄剛志、萬波中正接力抵台

2026台日棒球國際交流賽於25日至28日在台北大巨蛋舉行，交流賽由日本職棒福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊對戰WBC中華隊、中信兄弟及味全龍隊。昨天首戰由日職軟銀鷹隊與中職中信兄弟隊交手，終場軟銀以7：3擊敗中信兄弟，拿下首場勝利。日職北海道日本火腿鬥士隊今天搭機來台，不少球迷特別請假到桃機接機，為心儀的球員加油打氣。

日職北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志今天上午搭乘長榮航空BR-113航班，於上午10時30分抵達桃園國際機場，他此行經商務中心通關，見媒體拍攝還主動擺出手勢相當親民。其餘教練、球員及職員共80人，則是今天中午12時57分搭乘中華航空CI-121航班抵達桃園國際機場。

隊員們下機時穿著西裝戴著墨鏡，入境查驗時經專案櫃臺通關，未提領行李就直接入境。據了解，由於球隊規定球員不可受訪，所以球員未停下腳步受訪，也沒有與粉絲互動就直接進入遊覽車離開。