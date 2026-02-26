影／日職北海道日本火腿鬥士隊來了！新庄剛志、萬波中正接力抵台
2026台日棒球國際交流賽於25日至28日在台北大巨蛋舉行，交流賽由日本職棒福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊對戰WBC中華隊、中信兄弟及味全龍隊。昨天首戰由日職軟銀鷹隊與中職中信兄弟隊交手，終場軟銀以7：3擊敗中信兄弟，拿下首場勝利。日職北海道日本火腿鬥士隊今天搭機來台，不少球迷特別請假到桃機接機，為心儀的球員加油打氣。
日職北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志今天上午搭乘長榮航空BR-113航班，於上午10時30分抵達桃園國際機場，他此行經商務中心通關，見媒體拍攝還主動擺出手勢相當親民。其餘教練、球員及職員共80人，則是今天中午12時57分搭乘中華航空CI-121航班抵達桃園國際機場。
隊員們下機時穿著西裝戴著墨鏡，入境查驗時經專案櫃臺通關，未提領行李就直接入境。據了解，由於球隊規定球員不可受訪，所以球員未停下腳步受訪，也沒有與粉絲互動就直接進入遊覽車離開。
火腿鬥士隊參賽陣容包括去年底來台宣傳賽事的新生代內野手野村佑希，以及備受矚目、曾被同隊投手孫易磊提及想在隊內賽對決的外野手萬波中正，還有時隔5年重返該隊的盜壘王外野手西川遙輝。
