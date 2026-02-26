中職／確定了！Fubon Angels 「大哥」李晧禎本季加入悍將應援

悍將家人們熟悉的「大哥」回來了！富邦悍將球團今日正式宣布，Fubon Angels隊史首位韓援「釜山女神」李晧禎，將於2026年球季續以Fubon Angels身分為悍將應援，回到新莊城堡和大家一起留下更多美好時刻！

「釜山女神」李晧禎在 2023 年底加入Fubon Angels，2024年成為悍將FA三本柱的成員之一，在應援舞台上擁有高人氣。去年球季雖沒能與悍將一同應援，但仍與Angels們保持聯繫，在Fubon Angels赴韓職交流時，也曾與李晧禎見面重逢。

去年李晧禎重返Fubon Angels加入富邦勇士應援，展現舞台魅力帶給粉絲們滿滿活力，悍將球季尾聲「野生」現身新莊主場，更讓球迷們相當驚喜。今年球季也確定回歸悍將應援舞台，重返新莊城堡，晧禎表示非常期待及興奮，不僅可以再度見到熟悉的大家，更希望能跟Angels們共創更多回憶！