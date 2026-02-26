王貞治贈福岡軟銀鷹外套 賴總統笑：是不是要把我簽下來？

總統賴清德26日頒授「一等景星勳章」予旅日棒球名將、「世界全壘打王」王貞治先生，感謝其長年對台灣棒球的卓越貢獻。現場王貞治贈送親筆簽名棒球、日本畫仙板與福岡軟銀鷹外套，收到福岡軟銀鷹隊球團會長贈禮的賴總統則興奮笑稱：「是不是要把我簽下來？」

適逢WBC經典賽即將開打，賴總統特別準備過年期間走訪全台廟宇祈福時所穿的棗紅色「TEAM TAIWAN Ｘ 總統府聯名帽TEE」。王貞治則說，未來要在日本穿上這件帽TEE，以此來宣傳台灣。

此外，賴總統也致贈寓意「金玉滿堂，富裕幸福」的台灣金魚茶包，以及台灣抱枕作為伴手禮，感謝王貞治長年對台灣棒球的貢獻，也祝福台灣隊取得佳績、台日攜手前進美國決賽。

王貞治則回贈親筆簽名棒球、日本畫仙板與福岡軟銀鷹外套，收到福岡軟銀鷹隊球團會長贈禮的賴總統則興奮笑稱：「是不是要把我簽下來？」隨後又自謙幽默表示：「我連啦啦隊都稱不上」。

現場行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安皆表示，從小就很景仰王貞治，潘孟安則回憶國小加入棒球隊時，曾學習稻草人式打法，不是跌倒、重心不穩，不然就是被球打到，直言不容易，但對棒球一直都抱持相當的熱愛，也希望在王貞治先生的祝福下，台灣球隊能有更好的發揮。

隨後，賴總統與王貞治等一同擺出「金雞獨立」（稻草人式）打法姿勢，重現當年的經典傳奇，現場氣氛十分熱絡。

王貞治致詞時表示，稍早從賴總統手中接下勳章，內心十分感動與榮幸，也更加確信自己當初選擇棒球是正確的決定。並提到，自己因為從小接觸棒球，也藉由棒球結識許多珍貴友人，甚至有幸站上甲子園這樣的賽事舞台。雖然人生看似只有棒球，卻獲得棒球以外更多的人生成就，並一路走到現在。

王貞治提及，長期以來他始終關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征世界棒球經典賽的陣容深具信心，認為是歷來最堅強的一支隊伍。過去每一屆WBC，他都期盼能與台灣隊一同攜手挺進美國決戰舞台，雖然過往尚未實現，但相信這次台灣隊絕對有實力與日本隊攜手前進美國。

王貞治指出，日本隊將全力以赴，期盼台日兩隊共同晉級決賽；從賴總統談話中也感受到對棒球的熱愛，讓他備感欣喜。期盼未來台灣棒球能持續朝更高層級、更高規模程度努力並與日本持續合作，也希望在總統支持下，雙方能攜手推動亞洲棒球邁向更高峰。