台日交流賽／日職火腿鬥士隊抵台 野村佑希、萬波中正隨行
「2026台日棒球國際交流賽」25日開打，日職北海道日本火腿鬥士隊今天搭機來台，許多球迷特別請假，一早就在入境大廳守候，還有人特別送上禮物，為心儀的球員加油打氣。
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽台灣隊賽程將於3月5日開打，「2026台日棒球國際交流賽」25日在台北大巨蛋登場，共安排4場比賽，邀請日職福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，與經典賽台灣隊、中職球隊交手。
日職火腿鬥士隊成員搭乘的中華航空班機於中午12時57分抵台，隊員們下機時穿著西裝、戴著墨鏡。不少旅客發現日職球員紛紛拿起手機搶拍，許多粉絲更是專程請假，一早就守候在入境大廳等候，除了精心製作印有球員名字的毛巾，還有人送上禮物為心儀的球員打氣。
火腿鬥士隊參賽陣容包括去年底來台宣傳賽事的新生代內野手野村佑希，以及備受矚目、曾被同隊投手孫易磊提及想在隊內賽對決的外野手萬波中正，還有時隔5年重返該隊的外野手西川遙輝。
