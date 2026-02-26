快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

木棒聯賽／廖品硯先發好投 麥寮隊史首闖4強

中央社／ 台北26日電
高中木棒聯賽麥寮隊史首闖4強。學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽麥寮隊史首闖4強。學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽麥寮高中再推進隊史紀錄，今天靠著廖品硯先發5局失2分好投，林彥凱單場3安3打點好表現，終場以8比2擊敗台南海事，隊史首度闖進木棒聯賽4強。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）麥寮高中昨天搶勝晉級8強已是隊史紀錄，今天8強賽與台南海事交手，先發投手廖品硯開賽稍微有狀況，單局被敲出3支安打失掉2分，但2局過後回穩，沒有多掉分數。

麥寮1局下就反攻，林彥凱內野安打開啟攻勢，麥寮單局敲5安、選到3次四壞保送，加上對手守備失誤、攻勢串聯，一口氣打了10人次、攻下6分大局。

麥寮3局下靠著觸身球保送、四壞保送，2人出局後林彥凱二壘打，一棒送回2分，幫助球隊多添保險分；林彥凱5局下也有敲出二壘打，今天單場4打數敲出3支安打，包括2支二壘打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

麥寮先發投手廖品硯僅在首局失分，總計投5局被敲5支安打，投出2次四壞保送、2次三振，失掉2分責失分、拿下勝投，側投楊至皓後援投2局飆出4次三振，沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。

棒球

延伸閱讀

雲林麥寮凌晨2時53分規模3.4地震 最大震度2級

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2培證英雄 古林睿煬先發失2分

木棒聯賽／劉桓宇3安3打點 率平鎮晉16強

相關新聞

木棒聯賽／廖品硯先發好投 麥寮隊史首闖4強

高中木棒聯賽麥寮高中再推進隊史紀錄，今天靠著廖品硯先發5局失2分好投，林彥凱單場3安3打點好表現，終場以8比2擊敗台南海...

台日交流賽／赴歐力士春訓勤練守備 高宇杰感受日式棒球「職人精神」

中信兄弟今天在台日交流賽以3：7不敵日職軟銀鷹隊，捕手高宇杰攻守好表現成亮點，讓軟銀隊總教練小久保裕紀也留下深刻印象，中...

台日交流賽／中信兄弟投捕好表現 軟銀教頭點名「印象深刻」

日職福岡軟銀隊來台進行交流賽，首戰對決中信兄弟，台、日兩支豪門隊伍交鋒，軟銀隊單場10安包括2發全壘打，終場以7：3勝出...

圖輯／台日棒球交流賽 兄弟不敵軟銀鷹3：7惜敗

台日棒球交流賽今天於台北大巨蛋舉行首戰，由2025日職冠軍隊伍福岡軟銀鷹對上中職中信兄弟，雖然一局下靠著宋晟睿安打及抓準...

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

2026年台日棒球國際交流賽在台北大巨蛋開打，今天首戰由日職軟銀鷹隊與中職中信兄弟隊交手，吸引17560名觀眾入場，軟銀...

台日交流賽／季後隨山川穗高自主訓練 陳俊秀：我去第一天就鐵腿

中信兄弟37歲一壘手陳俊秀為持續強化自己，去年季後透過總教練平野惠一牽線，與日職軟銀隊34歲重砲山川穗高一同進行為期兩周...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。