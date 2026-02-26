木棒聯賽／廖品硯先發好投 麥寮隊史首闖4強

高中木棒聯賽麥寮高中再推進隊史紀錄，今天靠著廖品硯先發5局失2分好投，林彥凱單場3安3打點好表現，終場以8比2擊敗台南海事，隊史首度闖進木棒聯賽4強。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）麥寮高中昨天搶勝晉級8強已是隊史紀錄，今天8強賽與台南海事交手，先發投手廖品硯開賽稍微有狀況，單局被敲出3支安打失掉2分，但2局過後回穩，沒有多掉分數。

麥寮1局下就反攻，林彥凱內野安打開啟攻勢，麥寮單局敲5安、選到3次四壞保送，加上對手守備失誤、攻勢串聯，一口氣打了10人次、攻下6分大局。

麥寮3局下靠著觸身球保送、四壞保送，2人出局後林彥凱二壘打，一棒送回2分，幫助球隊多添保險分；林彥凱5局下也有敲出二壘打，今天單場4打數敲出3支安打，包括2支二壘打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

麥寮先發投手廖品硯僅在首局失分，總計投5局被敲5支安打，投出2次四壞保送、2次三振，失掉2分責失分、拿下勝投，側投楊至皓後援投2局飆出4次三振，沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。