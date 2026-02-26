經典賽／台灣運彩冠軍投注看好美、日奪冠 中華隊位居中段班
即將在3月5日點燃戰火的2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，看好美國隊最有機會奪冠、賠率1.55倍，日本隊賠率3.05倍、多明尼加隊賠率3.40倍緊追在後。
國人關心的中華台北隊位於C組、賠率90.00倍，位居中段班仍具競爭力，同組南韓隊賠率33.00倍、澳洲隊121.00倍、捷克隊151.00倍，中華隊想要前進美國，最大勁敵就是南韓隊。
中華隊所在的C組賽事，台灣運彩全面提供單場及場中投注，提供讓分、不讓分、單雙、大小、單局不讓分等玩法。喜歡棒球的朋友可以買張運彩預測冠軍球隊，一起支持國家運動發展，相關投注請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。