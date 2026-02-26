快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

經典賽／台灣運彩冠軍投注看好美、日奪冠 中華隊位居中段班

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，台灣位居中段班仍具競爭力。 美聯社
2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，台灣位居中段班仍具競爭力。 美聯社

即將在3月5日點燃戰火的2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，看好美國隊最有機會奪冠、賠率1.55倍，日本隊賠率3.05倍、多明尼加隊賠率3.40倍緊追在後。

國人關心的中華台北隊位於C組、賠率90.00倍，位居中段班仍具競爭力，同組南韓隊賠率33.00倍、澳洲隊121.00倍、捷克隊151.00倍，中華隊想要前進美國，最大勁敵就是南韓隊。

中華隊所在的C組賽事，台灣運彩全面提供單場及場中投注，提供讓分、不讓分、單雙、大小、單局不讓分等玩法。喜歡棒球的朋友可以買張運彩預測冠軍球隊，一起支持國家運動發展，相關投注請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

台灣運彩2026世界棒球經典賽冠軍投注賠率。圖／台灣運彩提供
台灣運彩2026世界棒球經典賽冠軍投注賠率。圖／台灣運彩提供

經典賽

延伸閱讀

影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報

經典賽／蔡其昌證實小熊來電婉拒 龍恩無法100%健康出賽

經典賽／噩耗！龍恩確定因傷退賽 台日交流賽後遞補人選

經典賽／想展現美國主宰力 塞揚史肯斯對WBC抱「金牌動力」

相關新聞

經典賽／噩耗！龍恩確定因傷退賽 台日交流賽後遞補人選

中華職棒今天接獲小熊球團通知，台美混血好手龍恩（Jonathon Long）的手肘痠痛感仍持續影響揮棒狀態，經球團完整評...

經典賽／蔡其昌證實小熊來電婉拒 龍恩無法100%健康出賽

中華隊國手龍恩（Jonathon Long）因傷確定退出本屆世界棒球經典賽，中華職棒聯盟發出聲明，會長蔡其昌也證實此事，...

經典賽／日媒形容李灝宇前途無量 受訪坦言一度猶豫是否參賽

老虎隊今天在主場對藍鳥隊進行熱身賽，經典賽國手李灝宇擔任先發7棒、二壘手，3次打數出1支安打、跑回1分，熱身賽打擊率2成...

經典賽／運動部祭近7千萬銀彈備戰 情蒐、組訓、保險全面支援

世界棒球經典賽A組預賽3月5日起在日本東京巨蛋揭開序幕，運動部今在行政院會報告中華隊備戰進度。依照運動部資料顯示，這次運...

經典賽／台灣運彩冠軍投注看好美、日奪冠 中華隊位居中段班

即將在3月5日點燃戰火的2026世界棒球經典賽，台灣運彩提供冠軍投注預測玩法，看好美國隊最有機會奪冠、賠率1.55倍，日...

影／工程師徹夜排隊奧援中華隊 只為拿張育成簽名海報

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，中捷公司今啟動「東京告『捷』，前進邁阿密！」應援系列活動，號召球迷搭捷運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。