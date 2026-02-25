聽新聞
台日交流賽／赴歐力士春訓勤練守備 高宇杰感受日式棒球「職人精神」
中信兄弟今天在台日交流賽以3：7不敵日職軟銀鷹隊，捕手高宇杰攻守好表現成亮點，讓軟銀隊總教練小久保裕紀也留下深刻印象，中信兄弟教頭平野惠一還開玩笑說：「他說不定正在瞄準日本職棒，請大家敬請期待！」
高宇杰今天擔任先發捕手、打第8棒，5局下從軟銀隊第二任投手松本晴手中擊出安打，小久保裕紀指出，松本晴是軟銀陣中非常好的投手，可以把他的直球擊出右外野安打，印象非常深刻；另外高宇杰單場還有2次盜壘阻殺表現。
對於那支安打，高宇杰表示，賽前有看投手的報告和球路，可以攻擊的球路就去做攻擊，「他的球質、轉速都很好，自己就想要把球打強、咬中球心。」
日前中信兄弟送高宇杰赴日參與歐力士隊一軍春訓，為期兩周的練習以守備為主，他透露「都在擋球、丟二壘，下盤練滿多的。」今天在場上的守備表現，除了是小小驗收練習的成效，他也歸功投捕教練王峻杰的提點，「他在賽前跟我講，不要管他們會跑，把自己的動作流暢，接、擋、傳做好就好，這是今天的課題。」
談起日職春訓的收穫，高宇杰指出，除了技術之外，日本棒球的「職人精神」也是很值得學習之處，尤其歐力士陣中的主戰捕手、也是今年入選經典賽日本隊的若月健矢，「他練習真的滿瘋狂，練擋球已經練到腳很痠了，他還去另一個球場練阻殺，他也說他膝蓋痛，但也是練。」
經過這個休賽季，高宇杰身材明顯厚實不少，他透露自己維持和過往同樣的重量訓練，但體重重了兩公斤，肌肉量也也有增加，「希望可以繼續保持。」
