台日交流賽／中信兄弟投捕好表現 軟銀教頭點名「印象深刻」

日職福岡軟銀隊來台進行交流賽，首戰對決中信兄弟，台、日兩支豪門隊伍交鋒，軟銀隊單場10安包括2發全壘打，終場以7：3勝出，而中信兄弟陣中包括洋投羅戈、捕手高宇杰，都讓軟銀隊總教練小久保裕紀留下深刻印象。

去年奪下「日本一」的軟銀隊來台交流，小久保裕紀在首戰賽後表示，能夠來到台灣和台灣最有人氣的球隊比賽，感覺很開心。對於今天自家投手的表現，他認為上澤直之先發兩局表現非常好，指叉球品質很不錯，內容都有照著計畫在進行。

中繼登板的尾形崇斗投3局沒有被敲出安打、飆7次三振，小久保裕紀指出，他之後可能會轉任先發，並稱讚他今天的變化球和擺臂感覺都很好。

中信兄弟陣中的投、捕，也讓小久保裕紀留下深刻印象，他先點名此戰先發的羅戈「非常有球威」，軟銀隊此戰敲出兩轟，都是在羅戈退場後才擊出，另外對捕手高宇杰在攻守端的表現也都給好評。

小久保裕紀表示，高宇杰的守備表現非常精彩，打擊方面，5局下面對軟銀陣中投球非常有威力的投手松本晴，能夠將他的直球打出右外野安打，對此十分印象深刻。

明天軟銀隊第二戰將要對上經典賽中華隊，預計派出今年旅日加盟軟銀隊、同時也是經典賽國手的徐若熙先發，小久保裕紀說，徐若熙在台灣非常有人氣，他在日本做好了準備，台灣球迷也非常期待他的登板，希望他能夠在台灣投給台灣球迷欣賞，也希望軟銀隊明天能成為台灣代表隊很好的對手。